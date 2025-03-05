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Sivasspor Ömer Erdoğan ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı

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#Sivasspor#Ömer Erdoğan#Süper Lig
Sivasspor Ömer Erdoğan ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 12:47

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile yollarını ayırdı. 

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Son olarak Başakşehir deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Sivasspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan gönderildi. 

Sivasspor kulübünden konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu;

Teşekkürler Ömer Erdoğan
Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan ile yapılan karşılıklı görüşmeler sonucunda yollarını ayırma kararı almıştır.
Ömer Erdoğan'a bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz.
Net Global Sivasspor Kulübü

Sivasspor Ömer Erdoğan ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı


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#Sivasspor#Ömer Erdoğan#Süper Lig

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