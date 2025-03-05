Sivasspor Ömer Erdoğan ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı

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Son olarak Başakşehir deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Sivasspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan gönderildi.



Sivasspor kulübünden konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu;



Teşekkürler Ömer Erdoğan

Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan ile yapılan karşılıklı görüşmeler sonucunda yollarını ayırma kararı almıştır.

Ömer Erdoğan'a bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz.

Net Global Sivasspor Kulübü



