Sivasspor Maccabi Tel Aviv UEFA maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. hafta maçında İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv'i konuk edecek Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 10. karşılaşmasına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekipte Maccabi Tel-Aviv maçı öncesi Aaron Appindangoye ve Erdoğan Yeşilyurt'un sakatlıkları sürüyor.

Sivasspor Maccabi Tel Aviv maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Sivasspor Maccabi Tel Aviv maçı bu akşam Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma saat 20.55'te başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Grubun diğer maçında ise Karabağ ile Villarreal karşı karşıya gelecek.

Maccabi Tel-Aviv grupta 2. sırada bulunuyor

İlk maçında konuk ettiği Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 1-0 yenen İsrail ekibi, I Grubu'nda averajla ikinci sırada bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Medipol Başakşehir ile bu sezon Avrupa kupalarında yoluna devam iki Türk temsilcisinden biri olan Sivasspor, gruptaki ilk maçında İspanya'nın Villarreal ekibine deplasmanda 5-3 kaybetmişti.

Grupta henüz puanla tanışamayan Sivasspor, son sırada yer alıyor. Villarreal karşısındaki performansıyla göz dolduran Sivas temsilcisi, iç sahada Maccabi Tel-Aviv'i yenerek ilk puanlarını almayı hedefliyor.

Avupa kupalarında 10. maç

Demir Grup Sivasspor, Maccabi Tel-Aviv önünde Avrupa kupalarındaki 10. maçını oynayacak. Avrupa kupalarında daha önce 9 maça çıkan kırmızı-beyazlı ekip, 2 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Sivasspor, bu maçlarda 9 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 23 gole engel olamadı. Kırmızı-beyazlıların Avrupa kupalarındaki ilk golüne imza atan Mehmet Yıldız, Sivasspor formasıyla uluslararası maçlarda 2 kez gol sevinci yaşadı.

Avrupa maçlarından toplam 8 oyuncu Sivasspor adına skor üretirken, Mehmet Yıldız'ın yanı sıra Mamadou Diallo, Ersen Martin, Yannick Kamanan, Musa Aydın, Olarenwaju Kayode, Mustapha Yatabare ve Max Gradel rakip fileleri havalandıran isimler oldu.

Avrupa performansı

Sivasspor, Avrupa kupalarına daha önce 2 kez katıldı. İlk olarak 2008-2009 sezonunda Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden kırmızı-beyazlı ekip, İntertoto Kupası'nda ter döktü. Bir sezon sonra tekrar Avrupa'da boy gösteren Sivasspor, önce UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde, ardından da UEFA Avrupa Ligi elemelerinde mücadele etti.

Intertoto Kupası'nda Portekiz temsilcisi Braga (0-2 / 0-3) ve Karadağ ekibi OFK Grbalj'la (1-0 / 2-2) karşılaşan Sivasspor, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Belçika'nın Anderlecht (0-5 / 3-1), UEFA Avrupa Ligi play-off turunda da Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk (0-3 / 0-2) takımlarıyla mücadele etti. Sivasspor, bu sezonki ilk maçını ise deplasmanda İspanya'nın Villarreal (3-5) takımına karşı oynamıştı

İSTATİSTİKLER

Sivasspor, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir İsrail takımıyla karşılaşıyor. Maccabi Tel Aviv ise şu ana kadar rakip olduğu hiçbir Türk temsilcisini mağlup edemedi. Maccabi Tel Aviv, Türk takımlarına rakip olduğu son üç Avrupa kupası maçını ve son iki deplasman karşılaşmasını kaybetti. Avrupa kupalarında oynadığı son üç maçı kaybeden Sivasspor, daha önceki üç maçlık yenilgi serisinin sonunda Anderlecht'i evinde 3-1 mağlup etmişti.

Avrupa arenasında çıktığı son sekiz deplasman maçının sadece birini kazanan Maccabi Tel Aviv, tek galibiyetini Ağustos 2020'de Suduva Marijampole'yi yenerek aldı. Evinde oynadığı dört Avrupa kupası maçında sırasıyla birer galibiyet ve mağlubiyet alan Sivasspor, son karşılaşmasında Shakhtar Donetsk'e mağlup oldu.

Avrupa kupalarında çıktığı son iki grup karşılaşmasını kazanan Maccabi Tel Aviv'in, tarihinde üç maçlık galibiyet serisi bulunmuyor. 2020/21 Avrupa Ligi'nin ilk grup haftasında oynanan maçlarda kalesine en fazla şut gelen takım Sivasspor'du. Maccabi Tel Aviv bu sezon Avrupa Ligi'nde en az isabetli orta yapan iki takımdan biri konumunda. Sivasspor forveti Mustapha Yatabare, Avrupa Ligi kariyerinde çıktığı yedi grup maçında dört gole doğrudan katkı sağladı. Maccabi Tel Aviv'in Avrupa kupalarında attığı son dört golün ikisi Dan Bitton'dan geldi.