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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.10.2020 - 14:41 | Son Güncelleme:

Sivasspor, Maccabi Tel-Aviv hazırlıklarına başladı!

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Sivasspor, Maccabi Tel-Aviv hazırlıklarına başladı!
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Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. maçında perşembe günü İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.

Çaykur Rizespor maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer sporcular ise ısınma hareketleriyle antrenmana başladı.

Rıza Çalımbay: Hiçbir hakem gelip bizlere konuşamazDemir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 2-0 kaybettikleri Çaykur Rizespor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
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Ardından top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Antrenmanda bir süredir sakatlıkları bulunan Samba Camara ve Casimir Ninga da yer aldı.

Sivasspor 0-2 Çaykur Rizespor (Maç sonucu ve özeti)
Sivasspor 0-2 Çaykur Rizespor (Maç sonucu ve özeti)

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

Demir Grup Sivasspor ile Maccabi Tel-Aviv, 29 Ekim Perşembe günü TSİ ile 20.55'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

 

Sivasspor, Maccabi Tel-Aviv hazırlıklarına başladı

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