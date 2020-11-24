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GeriFutbol Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın amcası hayatını kaybetti
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Futbol
Haber Giriş: 24.11.2020 - 19:20 | Son Güncelleme:

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın amcası hayatını kaybetti

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Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın amcası hayatını kaybetti
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Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın amcası vefat etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Mecnun Otyakmaz'ın amcası Ömer Otyakmaz'ın uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Merhum Ömer Otyakmaz'a yüce Allah'tan rahmet, başta başkanımız Mecnun Otyakmaz olmak üzere, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

Ömer Otyakmaz'ın cenazesinin yarın Doğanşar ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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