Sivasspor Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa kupalarında çıktığı son dört maçı kaybetmeyen ve kulüp tarihinin en uzun serisini yaşayan Sivasspor, aynı zamanda ilk kez üst üste beş karşılaşmada gol atmak için sahaya çıkıyor.

Kopenhag bugüne kadar Avrupa arenasında karşılaştığı iki Türk ekibini iç sahada mağlup etti, deplasmanda sahadan yenigiyle ayrıldı.

Avrupa arenasında Türk takımları ile Danimarka temsilcileri arasında oynanan son 11 maçtan beraberlik çıkmazken, en son Aralık 1991'de Trabzonspor ile B 1903 sahadan eşitlikle ayrıldı. Deplasmanda çıktığı son sekiz Avrupa kupası maçının sadece birini kaybeden Kopenhag, tek yenilgisini gol atamadığı tek karşılaşmada aldı. Bu sezon Kopenhag formasıyla Avrupa arenasında en fazla gol atan oyuncu, sağ bek Kevin Diks.

SİVASSPOR KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, Ukrayna Futbol Federasyonundan Mykola Balakin yönetecek. Karşılaşma TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

🇹🇷 Temsilcilerimiz Avrupa'da sahneye çıkıyor



⚽ Randers - Galatasaray (20:00 | Star TV)

⚽ Trabzonspor - Roma (20:30 | ATV)

⚽ Sivasspor - FC Kopenhag (21:00 | TRT Spor)

⚽ Fenerbahçe - HJK Helsinki (21:45 | TV8) pic.twitter.com/LIbnEDN76P — Spor Arena (@sporarena) August 19, 2021

İLK AVRUPA KUPASI MAÇINA 2008-2009 SEZONUNDA ÇIKTI

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde 2007-2008 sezonunu 73 puan ve averajla 4. sırada tamamlayan Sivasspor, 2008-2009 sezonunda ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti.

UEFA Intertoto Kupası'na 2. turdan dahil olan kırmızı-beyazlılar, Karadağ ekibi OFK Grbalj ile deplasmandaki ilk maçta 2-2 berabere kalırken, rövanş maçında rakibini 1-0 mağlup ederek tur atladı. Sivasspor, 3. turda Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-0 ve 3-0 yenilerek elendi.

Beşiktaş'ın 71 puanla şampiyon olduğu 2008-2009 sezonunu 66 puanla ikinci sırada tamamlayan kırmızı-beyazlılar, kulüp tarihinin en önemli başarısına imza atarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı kazandı.

Sivasspor, 2009-2010 sezonu 3. eleme turunda Belçika'nın Anderlecht takımına deplasmanda 5-0 yenildi. Sivas'taki rövanş maçını 3-1 kazanmasına rağmen kırmızı-beyazlı ekip, bu kulvardan elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna'nın güçlü temsilcisi Shakhtar Donetsk ile eşleşen Sivasspor, rakibine 2-0 ve 3-0'lık skorlarla yenilerek kupaya veda etti.

​​​​​​​Sivasspor, teknik direktör Roberto Carlos yönetiminde 2013-2014 sezonunda ligi 53 puanla 5. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanmasına rağmen, "futbolda şike davası" nedeniyle Avrupa kupalarına gidemedi.

Kırmızı-beyazlılar, 11 yıl aradan sonra geçen sene katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nin I Grubu'nda İspanya'dan Villarreal, İsrail'den Maccabi Tel Aviv ve Azerbaycan'dan Karabağ ile eşleşti.

Grupta oynadığı 6 maçta 2 galibiyet alan, 4 kez de sahadan mağlup ayrılan Sivasspor, attığı 9 gole karşı kalesinde 11 gol gördü.

Sivasspor, karşılaşmalarda Villarreal'e 5-3 ve 1-0, Maccabi Tel Aviv'e ise 2-1 ve 1-0'lık skorlarla yenildi.

Gruptaki 2 galibiyetini 2-0 ve 3-2'lik skorlarla Karabağ'a karşı alan kırmızı-beyazlı ekip, 6 puanla 3. sırada yer alarak Avrupa kupalarına veda etti.

Kırmızı-beyazlılar, bu yıl UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub'u deplasmanda ve sahasında 1-0'lık skorlarla mağlup ederek 3. tura yükseldi. Bu turda ise Sivasspor, deplasmanda 2-1 yendiği Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'la sahasında 1-1 berabere kalarak play-off turunda Kopenhag'ın rakibi oldu.