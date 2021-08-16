Sivasspor - Konyaspor maçındaki ilginç olaya Fırat Aydınus müdahalesi! Ozan Tufan'ı hatırlattı...
Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan maçta futbol sahalarında az görülen bir olay yaşandı.
Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maç, 1-0 konuk ekip Konyaspor'un üstünlüğü ile tamamlanırken son anlarda yaşanan olay futbolseverleri gülümsetti.
Konyaspor'un 44 yaşındaki Teknik Direktörü İlhan Palut'un giydiği beyaz renkli tişört, Sivassporlu Jorge Felix'in aklını karıştırınca olanlar oldu.
Müsabakada dakikalar 83'ü gösterdiğinde Konyaspor kulübesine yakın bir bölgede pas üçgeni oluşturmak isteyen Sivassporlu Jorge Felix, topu takım arkadaşı yerine Teknik Direktör Palut'a atınca izleyenleri şaşırttı.
Köşe çizgisinden oyuncularına direktifler veren İlhan Palut'u takım arkadaşı sanan Felix, topu Palut'a atarken meşin yuvarlak da Konyasporlu futbolculara geçti.
Yaptığı hata sonrası Felix üzüntü yaşarken İlhan Palut ise şaşkınlıkla hakeme olanları anlatmaya çalıştı.
FIRAT AYDINUS HEMEN MÜDAHALE ETTİ
Karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus, olaya hemen müdahale ederken Palut'un beyaz renkli tişörtünün futbolcuları yanılttığını belirtip deneyimli teknik adamdan farklı bir kıyafet giymesini istedi.
Fırat Aydınus'un uyarısını dikkate alan İlhan Palut ise tişörtünün üzerine yeşil renkli bir sweat giyerek karışıklığa son verdi.
OZAN TUFAN'I HATIRLATTI
İlhan Palut'un Felix'le yaşadığı olay, Ozan Tufan'ın milli maçta attığı hatalı pası hatırlattı.
A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile oynadığı karşılaşmanın 74. dakikasında oyuna girmek için köşede bekleyen Umut Bulut'u saha içinde sanan Ozan, pas atınca meşin yuvarlak taça çıkmıştı.
Ozan, Umut'a 'hareketlensene' dercesine elini kaldırmış ancak işin farkına vardığında şoke olmuştu.
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