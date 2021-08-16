Sivasspor Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sivasspor ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kaybeden Konyaspor, lig tarihinde rakibine üst üste üç kez mağlup olmadı. Geçen sezonu Süper Lig'de oynadığı son 19 maçı kaybetmeden tamamlayan Sivasspor, ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda. Yiğidolar'ın ligde boy gösterdiği ilk sezon olan 2005/06'dan bu yana 20+ maçlık yenilmezlik serisi yakalamayı başaran sadece iki takım var: Fenerbahçe ve Başakşehir. Açılış maçını dış sahada oynadığı hiçbir Süper Lig sezonuna galibiyetle başlayamayan Konyaspor, sadece 2016/17'nin ilk haftasında deplasman puanı alabildi. Geçen sezon Süper Lig'de en fazla maçı 0-0 sona eren iki takım bu maçta karşı karşıya geliyor.

Sivasspor'un yeni transferi Pedro Henrique, Süper Lig kariyerinde Konyaspor ile karşılaştığı iki iç saha maçında birer gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'in 2020/21 sezonunda hem 10+ gol atan hem de 10+ asist yapan tek oyuncu, Sivasspor forması giyen Max Gradel'di. Konyaspor sağ beki Nejc Skubic'in Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı rakibi Sivasspor ancak Sloven oyuncu, Kasım 2017'den bu yana bu statta rakibinin filelerini havalandıramıyor.

Rıza Çalımbay, Ersun Yanal'ın ardından Süper Lig'de şampiyonluk yaşamamış bir takımın başında 20+ maçlık yenilmezlik serisi yakalayan ikinci yerli çalıştırıcı olmak istiyor.

SİVASSPOR KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor Konyaspor maçı bu akşam 19:15'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.