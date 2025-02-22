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SÜPER LİG 25. HAFTA | Sivasspor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#Sivasspor#Konyaspor#Süper Lig
SÜPER LİG 25. HAFTA | Sivasspor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2025 10:38

Sivasspor, Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor'u konuk edecek. Kırmızı-beyazlı ekip, ligde geride kalan maçlarda 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Sivas temsilcisi haftaya 23 puanla 15. sırada başlıyor. Peki Sivasspor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Sivasspor ve Konyaspor, ligin 25. haftasında mücadele edecek. Konya ekibi geride kalan haftalarda 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet gördü. Konyaspor ligde 24 puanla 14. sırada yer alıyor. İki ekip de hanesine 3 puanı yazdırmak istiyor. İşte Sivasspor Konyaspor maçı canlı yayın bilgisi...

SİVASSPOR KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor ve Konyaspor, bugün (22 Şubat) 13.30'da karşı karşıya gelecek. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilecek. Merakla beklenen maçı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Sivasspor'da sarı kart cezalısı Uğur Çiftçi, Rey Manaj ve sakatlığı bulunan Garry Rodrigues, Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

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#Sivasspor#Konyaspor#Süper Lig

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