Sivasspor, Kocaelispor'a hükmen mağlup sayılacak!

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Ziraat Türkiye Kupası D Grubu’nda geçtiğimiz salı günü deplasmanda Kocaelispor’u 2-0 yenen Net Global Sivasspor, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen futbolcusu Murat Paluli’yi oynattığı için hükmen mağlubiyet cezası alacak.

Paluli, takımının Süper Lig’in 22. haftasında 31 Ocak Cuma günü Eyüpspor’a 1-0 yenildiği maçın 85. dakikada kırmızı kart görmüş ve daha sonra ‘kural dışı hareket’ gerekçesiyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK’ye sevk edilmişti. Tedbirli sevke rağmen salı günkü Kocaelispor karşılaşmasının kadrosunda yer alıp 65. dakikada oyuna giren Murat Paluli, ‘tedbire uymaması’ nedeniyle yeniden PFDK’ye sevk edildi.

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MURAT PALULi’YE 4-12 MAÇ ARASI CEZA

PALULi, Futbol Disiplin Talimatı’nın 50. maddesinin (A) bendi uyarınca 4 ila 12 maç arası men cezası alacak. Sivasspor da Kocaelispor’u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada 3-0 hükmen yenik ilan edilecek.

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