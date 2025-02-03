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Sivasspor Kocaelispor maçının hazırlıklarını tamamladı

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#Sivasspor#Kocaelispor#Türkiye Kupası
Sivasspor Kocaelispor maçının hazırlıklarını tamamladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 14:53

Sivasspor, 4 Şubat Salı günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı Türkiye Kupası D Grubu 2'nci hafta maçının hazırlıklarını bitirdi ve maç saatini beklemeye başladı.

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Türkiye Kupası D Grubu 2'nci hafta maçında 4 Şubat Salı günü deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren kırmızı-beyazlılar Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde son çalışmasını yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan çalışmada futbolcular, 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Çalışmanın son bölümünde taktik çalışmalar yapıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Kocaelispor ile Sivasspor, Salı günü  saat 13.00'te Kocaeli Stadyumu'nda karşılaşacak.

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#Sivasspor#Kocaelispor#Türkiye Kupası

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