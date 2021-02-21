Sivasspor Kayserispor maçı saat kaçta hangi kanalda?
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 26. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek.Sivas ekibinde Kayserispor maçı öncesinde 3 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Peki, Sivasspor - Kayserispor maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
Süper Lig'in 26. haftasındaki karşılaşmalardan biri de Sivasspor ile Kayserispor arasında gerçekleşecek.
Yeni 4 Eylül Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Sivasspor - Kayserispor maçı 21 Şubat Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.
Ligde geride kalan haftayı maç oynamadan (BAY) geçen kırmızı-beyazlı ekip, yaptığı 23 müsabakada 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 28 puan topladı.
Hes Kablo Kayserispor ise oynadığı 24 maçta, 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 mağlubiyetle hanesine 25 puan yazdırdı.
Sivas ekibinde Kayserispor maçı öncesinde 3 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Savunma oyuncuları Aaron Appindangoye ve Caner Osmanpaşa ile golcü oyuncu Olarenwaju Kayode'nin bugünkü maçta forma giyip giyemeyeceğine sağlık ekibi karar verecek.