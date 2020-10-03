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GeriFutbol Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Futbol
Haber Giriş: 03.10.2020 - 22:09 | Son Güncelleme:

Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen günün ikinci idmanı yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Pas çalışmasıyla idmanı sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.
Sivasspor, yarın yapacağı çift antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

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