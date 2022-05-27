Sivasspor - Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay! Hakan Aslan & Ziya Erdal

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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Sivasspor, Kayserispor'u uzatmalar sonunda 3-2 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı. Kulüp tarihindeki ilk Türkiye Kupası şampiyonluğunu yaşayan Sivasspor, turnuva tarihinde mutlu sona ulaşan 16’ncı takım oldu.

Mücadelenin 33. dakikasında Ramazan Civelek ile öne geçen Kayserispor, 60. dakikada Appindagoye'nin golüne engel olamadı ve skor 1-1'e geldi. Normal sürede başka gol olmazken uzatma devrelerinde ilk sahne alan 95. dakikada Gradel oldu. Bu gole yanıt 107. dakikada Kayserispor'un kaptanı İlhan Parlak'tan gelirken son sözü 113. dakikada Konate söyledi.

AVRUPA BİLETİ YİĞİDO'NUN

Sivasspor, bu zaferle birlikte gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek.

SİVASSPOR KUPASINI ALDI

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Karşılaşmanın ardından düzenlenen törene; Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Düşmez, Nuri Akın, İsmail Erdem ile Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz katıldı. Törende önce Yukatel Kayserispor, ardından da şampiyon Demir Grup Sivasspor teknik heyeti ve futbolcularına madalyaları takdim edildi.

SERAMONİYE KAPTAN HAKAN'IN JESTİ DAMGA VURDU

Daha sonra Demir Grup Sivasspor’un takım kaptanları Hakan Arslan ile Ziya Erdal’a kupayı Ali Düşmez ve İsmail Erdem verdi.

Sivasspor'un ikinci kaptanı Hakan Arslan, kupa seremonisi öncesinde pazubandını 1. kaptan Ziya Erdal'a taktı ve kırmızı beyazlıların tarihteki ilk kupasını altyapıdan yetişen, sırtında 58 numaralı formayı taşıyan arkadaşının kaldırmasını istedi.

Ziya, jestinden ötürü takım arkadaşına teşekkür ederken kupayı Hakan'ın kaldırması yönünde bir hamlede bulundu. Daha sonra ikili, kupayı iki ucundan birlikte tutarak tarihi fotoğrafı verdi.

Kırmızı-beyazlı futbolcular birlikte kaldırdıkları kupayla coşkulu anlar yaşayarak poz verdi.

Sivasspor'un tarihinde kazandığı ilk kupa, Ziya Erdal ve Hakan Arslan'ın ellerinde havaya kaldırıldı.



2. kaptan Hakan Arslan, tarihteki ilk kupayı havaya kaldırmadan önce altyapıdan yetişen 1. kaptan Ziya Erdal'ı yanına istedi...

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ALİ ŞAŞAL VURAL: TARİFİ OLMAYAN BİR ŞEY



Kupayı kazanmaya takım olarak çok inandıklarını aktaran Ali Şaşal Vural, ”Herkes istiyordu. Bu tip maçları da oynamayı seviyoruz. Üst üste 2 senedir Avrupa’ya gidiyoruz ve bu maçları oynamaya alışkınız. Büyük takımlara karşı oynadığımız maçlarda ve bu tip final niteliğindeki karşılaşmalarda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. O yüzden inançlıydık. Haftalardır çok da iyi hazırlandık. Sivasspor’a tarihinde ilk defa bu başarıyı getirdik. O yüzden çok mutlu ve gururluyuz. Benim adıma da ilk oldu. Tarifi olmayan bir şey. Tüm takıma, taraftara armağan olsun” dedi.



“KUPAYI HAK ETTİK”



Final maçına çok iyi hazırlandıklarını belirten Vural, oyun planlarıyla ilgili olarak, “Ligin ilk yarısında Kayserispor’a deplasmanda 3-0 mağlup olduk. Ligin son maçında kendi sahamızda 2-1 yendik ama aynı şey değildi. Rakibin bekleyip, kaptığı toplarla hızlı çıktığını ve bunu iyi yaptığını biliyorduk. Biz de final olduğu için sabırlı ve kendimiz gibi oynayalım dedik. Özelliklerimiz belliydi ve bunları da iyi kullandık. Her şeyi yaptık. Oyuna hakim olan, pozisyonlar bulan bizdik. Kupayı da hak ettik” ifadelerini kullandı.



Deneyimli kaleci, kendilerini desteklemeye gelen Sivasspor taraftarına teşekkür etti. Vural, “Yolculuk yapan kişiler olarak, mesafeleri iyi biliriz. Oradan otobüslerle buraya gelen insanlar, bu kupayı ne kadar istediklerini gösterdiler. Bizim taraftarımız, onların taraftarından daha fazlaydı ve daha coşkuluydu. Bizleri yalnız bırakmadıkları için onlara teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

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AHMET OĞUZ: SİVASSPOR TARİHİNE ADIMIZI ALTIN HARFLERLE YAZDIRDIK



Tecrübeli savunma oyuncusu Ahmet Oğuz ise çok mutlu olduklarını vurgulayarak, “Bu hissin tarifi olamaz. Sivasspor tarihine adımızı altın harflerle yazdırdık. Güzel bir iz bıraktık. Maç çok güzeldi, finale yakışır bir maçtı. Maçtan önceki olaylar bizi üzdü, yaşanmaması gerekiyordu. Mutluyuz. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan Oğuz, kontratının sona erdiğini hatırlatarak, ”Rıza hocayı tebrik ediyorum. Benim çıkışım Sivasspor’da oldu. Buraya geldim, kendimi toparladım. Kontratım bitiyor bakalım önümüzdeki yıl neler olacak” cümleleriyle sözlerini noktaladı.



UĞUR ÇİFTÇİ: O KUPA SİVAS’A GELECEK, DİYORDUK HEP



Takımın önemli isimlerinden Uğur Çiftçi ise “Sivasspor’un tarihinde finali ve kupası yoktu. O kupa Sivas’a gelecek, diyorduk hep. Kupayı Sivas’a götürüyoruz, çok mutluyuz. Taraftarımız yollarda büyük sıkıntılar çektiler. İyi ki bizi yalnız bırakmadılar. Buradan onlara iyi bayramlar diliyorum” diye konuştu.



Tecrübeli oyuncu Sivasspor taraftarlarıyla ilgili olarak, “Stat bayağı büyük olduğu için biz Sivasspor olarak doldurmuştuk. Gelenlerin ayağına sağlık, gelmeyenlerin canı sağ olsun” ifadelerini kullandı.



Çiftçi, önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılmalarıyla alakalı, “İki senedir Avrupa’ya gidiyorduk ve hiçbir Anadolu takımı 2 sene üst üste Avrupa kupalarına katılamadı. Sivasspor’u iyi yerlere getirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

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KUPA COŞKUSU ŞENLİĞE DÖNÜŞTÜ

Binlerce Sivaslı müsabakayı tribünlerde izlerken binlerce Sivaslı da müsabakayı kent merkezinde kurulan dev ekrandan izledi. Maçın bitmesi ile adeta tarihi kent meydanı karnaval alanına döndü. Şampiyonluğun ardından binlerce taraftar da sokaklara çıktı. Konfetiler yakıp takımları lehinde tezahüratlar atan Sivaslılar müzik eşliğinde oyunlar oynadı. Sivasspor bayraklarıyla süslenen araçlar kortej oluşturup klakson çalarak şehir turu attı.

Gözden Kaçmasın Kayserisporlu taraftarlar, kupa finalini dev ekranda izledi Haberi görüntüle

MAÇTAN DAKİKALAR

1’inci dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Gradel, son çizgiden ortasında savunmadan seken topla yeniden buluştu. Bu oyuncunun dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.



14’üncü dakikada Kayserispor’un sağ kanattan gelişen ani atağında Mustafa’nın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Emrah’ın sert vuruşunda Appindangoye meşin yuvarlağın ağlara gitmesine engel oldu.



25’inci dakikada Bertolacci’nin soldan kullandığı kornerde, arka direkte iyi yükselen Thiam’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.



33’üncü dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Carole’ün ortasında ceza sahası içindeki Uğur Çiftçi topu uzaklaştırmak istedi. Dönen topla ceza yayı üzerinde buluşan Ramazan Civelek’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural’ın solundan ağlara gitti 1-0.



38’inci dakikada sağ kanatta Erdoğan Yeşilyurt’un ortasında kale önünde müsait pozisyonda olan Ulvestad’ın kafa vuruşunda top soldan dışarı gitti.



43’üncü dakikada Emrah Başsan’ın pasında topla buluşan Thiam, rakiplerini geçerek ceza sahası içine girdi. Bu oyuncunun sert vuruşunda kale direğine çarpan top yandan dışarı gitti.



60’ıncı dakikada Demir Grup Sivasspor eşitliği yakaladı. Gradel’in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Yatabare’nin kafayla indirdiği topla Appindangoye buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.



67’nci dakikada Emrah Başsan’ın ceza sahası içi sağından ortasında kale sahası önünde Thiam’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.



75’inci dakikada Fajr’ın kullandığı serbest vuruşta kale önünde iyi yükselen Yatabare’nin kafa vuruşunda kaleci Lung meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.



80’inci dakikada Ahmet Oğuz’un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Erdoğan’ın vuruşunda kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Normal süresi 1-1 eşitlikle sona eren karşılaşmada uzatma dakikalarına gidildi.



95’inci dakikada Demir Grup Sivasspor mücadelede öne geçti. Gradel, Fajr ile paslaşarak soldan ceza sahasına girdi. Gradel’in vuruşunda meşin yuvarlak kale direğine çarparak filelerle buluştu: 1-2.



107’nci dakikada Yukatel Kayserispor eşitliği yakaladı. Hosseini’nin ortasında ceza sahasında iyi yükselen İlhan Parlak’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.



113’üncü dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Fajr’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kayode meşin yuvarlağı Moussa Konate’ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-3.

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İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Attamah, Carole, Kemen, Bertolacci, Ramazan, Emrah, Mustafa, Thiam

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Fajr, Erdoğan, Yatabare, Gradel