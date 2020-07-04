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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.07.2020 - 10:51,Son Güncelleme:

Sivasspor, Kasımpaşa'ya konuk oluyor

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Sivasspor, Kasımpaşa'ya konuk oluyor
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Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 30. haftasında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 18.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Ligde 53 puanla 3. sırada bulunan Sivasspor'un rakibi Kasımpaşa'nın 35 puanı var.

Kasımpaşa maçı öncesinde kırmızı-beyazlı ekipteki sakat ve cezalı oyuncular teknik direktör Rıza Çalımbay'ı kadro kurma konusunda sıkıntıya sokuyor.

Sakatlığı nedeniyle orta saha oyuncusu Hakan Arslan bu maçta forma giyemeyecek, Yasin Öztekin'in durumuna ise teknik heyet karar verecek.



Fatih Aksoy ile Caner Osmanpaşa kart cezası nedeniyle Kasımpaşa maçında sahadaki yerini alamayacak. Sivas ekibinde 3 oyuncu ise Kasımpaşa maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sivasspor, Kasımpaşaya konuk oluyor

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