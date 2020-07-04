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Futbol
DHA
Haber Giriş: 04.07.2020 - 14:40,Son Güncelleme:

Sivasspor, Kasımpaşa maçına hazır

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Sivasspor, Kasımpaşa maçına hazır
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Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 30'uncu haftada yarın deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de başladı ve 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı beyazlı ekip son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Demir Grup Sivasspor saat 14.15'te Sivas'tan ayrılarak Nuri Demirağ Havalimanı'ndan İstanbul'a gidip kampa girecek.

Kasımpaşa ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 18.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.

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