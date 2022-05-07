Canlı anlatım: Sivasspor Kasımpaşa maçı

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

SİVASSPOR 0-0 KASIMPAŞA

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER



Sivasspor: Muammer, Koray, Goutas, Camara, Ziya, Özkan, Cofie, Kerem Atakan, Kayode, Sefa, Yatabare.



Kasımpaşa: Erdem, Bruma, Donk, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Mortadha, Fall, Muleka.

Gözden Kaçmasın CANLI | Karagümrük Göztepe Haberi Görüntüle

Yatabare mi Muleka mı?



Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçının ikisini kaybeden Sivasspor, bu mağlubiyetleri İstanbul takımları karşısında gol yiyerek aldı. Süper Lig deplasmanlarındaki son dört maçının üçünü kazanan Kasımpaşa, bu sezon daha önce çıktığı 13 dış saha karşılaşmasındaki galibiyet sayısını geride bıraktı. Süper Lig'deki son iki maçını kazanan Sivasspor, bu sezon daha uzun bir galibiyet serisi yaşadığı tek dönemin son karşılaşmasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-1 mağlup etmişti.

Haberin Devamı

Süper Lig'deki son dört maçının ikisini kazanan ve diğer ikisini kaybeden Kasımpaşa, galibiyetlerinde kalesini gole kapatırken mağlubiyetlerinde üçer gole izin verdi.Bu sezon Süper Lig'de Sivasspor'dan daha fazla kafa golü atan bir takım bulunmuyor. Ligde yediği son yedi golün üçünü bu şekilde kalesinde gören Kasımpaşa, bu sezon daha önceki 43 golün üçüne bu şekilde izin vermişti.

Süper Lig tarihinde Sivasspor formasıyla üst üste üç sezonda gol atan üç oyuncudan biri Mustapha Yatabare. Bu sezon Süper Lig'de en az beş gol atan oyuncular arasında fileleri en sık havalandıran isim Jackson Muleka. Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'un başında Kasımpaşa'dan daha fazla iç saha galibiyeti aldığı bir Süper Lig takımı bulunmuyor.

SİVASSPOR KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor Kasımpaşa maçı saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.