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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.07.2020 - 16:58,Son Güncelleme:

Sivasspor, Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü

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Sivasspor, Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü
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Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 30. haftasında 5 Temmuz Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman basına kapalı gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği idmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

 

Sivasspor, Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü

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