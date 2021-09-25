Sivasspor Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Sivasspor'un bu sezon Süper Lig'de bulduğu altı golün beşi duran top organizasyonlarından gelirken Fatih Karagümrük şu ana kadar kalesinde gördüğü gollerin %83'ünü akan oyunda yedi. Bu sezon Sivasspor'un Süper Lig'de attığı gollerin yarısının sahibi olan Dimitrios Goutas, bu üç golü de kafayla kaydetti.

2021/22 Süper Lig sezonunun şu ana kadar en golcü oyuncusu olan Aleksandar Pesic, aynı zamanda ligde en fazla isabetli şut çeken ve gol beklentisi yakalayan isim konumunda. Süper Lig'de çıktığı son deplasman maçında iki gol atan Andrea Bertolacci, profesyonel kariyerinde ilk kez üst üste iki dış saha karşılaşmasında rakip fileleri havalandırmak istiyor. Yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı takımlara rakip olduğu son beş Süper Lig maçını kaybetmeyen ve bu karşılaşmaların üçünde gol yemeyen Rıza Çalımbay, önceki beş karşılaşmada gole kapama yapamamış ve sadece 1 puan alabilmişti.

SİVASSPOR KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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Sivasspor Karagümrük maçı bugün saat 13:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

SİVASSPOR'DA SAVUNMA OYUNCUSU GOUTAS FORVETLERİ GERİDE BIRAKTI

Bu sezon ligde 3. golüne ulaşan kırmızı-beyazlı ekibin savunma oyuncusu Goutas, 1 gol atan Mustapha Yatabare ile henüz golü bulunmayan Leke James ve Kayode'den fazla gol atma başarısı gösterdi.

Demir Grup Sivasspor'un savunma oyuncusu Dimitrios Goutas, bu sezon Süper Lig'de attığı gollerle takımına önemli katkı sağladı.

Kırmızı-beyazlı ekibin sezon başında Atromitos Athen takımından transfer ettiği 27 yaşındaki Yunan defans oyuncusu Goutas, geride kalan 6 haftada 3 gole imza attı.

Süper Lig'in 3. haftasında kırmızı-beyazlı ekibin sahasında Göztepe ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada 2 gol atma başarısı gösteren Goutas, ligin 6. haftasında dün Sivasspor'un deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

FORVETLERİ GERİDE BIRAKTI

Başarılı oyuncu bu sezon attığı 3 golle, kırmızı-beyazlı ekibin 3 forvetini de geride bıraktı.

Malili forvet Mustapha Yatabare ligin 5. haftasında kırmızı-beyazlı ekibin sahasında Gaziantep ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada gol sevinci yaşarken, diğer forvetler Leke James ve Kayode ligde henüz gol atma başarısı gösteremedi.

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Sivas temsilcisinde orta saha oyuncusu Isaac Cofie ligin 2. haftasında kırmızı-beyazlıların deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada, orta saha oyuncusu Pedro Henrique ise ligin 4. haftasında Sivasspor'un deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maçta gol sevinci yaşayan isimler oldu.