Canlı: Sivasspor - Karagümrük maçı

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Bugüne kadar Sivasspor ile oynadığı altı lig maçının sadece birini kazanan Fatih Karagümrük, tek galibiyetini rakibiyle Süper Lig'de oynadığı son karşılaşmada aldı.

Maçta ilk devre oynanıyor

Sivasspor 0-0 Fatih Karagümrük

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Aaron, Uğur, Keita, Hakan, Charisis, N'Jie, Gradel, James.

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Baniya, Dresevic, Caner, Shukurov, Ozdoev, Jimmy, Borini, Colley, Diagne.

Son üç Süper Lig maçının ikisini kaybeden Sivasspor, aynı sayıda mağlubiyeti daha önceki 11 karşılaşmalık süreçte almıştı. Geçen hafta Beşiktaş'a yenilen kırmızı-beyazlı ekip, üst üste 2+ yenilgiyi en son bu 11 maçlık süreçten önceki üç karşılaşmada aldı.

Sezonun ilk deplasman maçında Beşiktaş'a mağlup olan Fatih Karagümrük, Süper Lig tarihinde sadece iki sezonun ilk iki dış saha karşılaşmasını puansız geçti. İstanbul takımlarını konuk ettiği son üç Süper Lig maçını en az ikişer gol yiyerek kaybeden Sivasspor, daha önceki 18 karşılaşmada sadece iki yenilgi almıştı. Yiğidolar, Aralık 2014-Mayıs 2015 arasından bu yana İstanbul takımlarına karşı iç sahada üst üste dört mağlubiyet almıyor.

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Bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü yiyen takım Sivasspor. Yiğidolar geçen hafta Şubat 2022'den bu yana ilk kez bir maçta kalesinde iki kafa golü gördü. Sivasspor forması giyen Max-Alain Gradel, geçen sezon hem gol atıp hem de asist yaptığı tek Süper Lig maçını Fatih Karagümrük'e karşı oynadı. Son iki Süper Lig maçında da rakip fileleri havalandıran Fatih Karagümrük santrforu Mbaye Diagne, üst üste 3+ karşılaşmalık bir seriyi en son Galatasaray formasıyla Kasım-Aralık 2020 arasında yakaladı.

Fatih Karagümrük formasıyla yaptığı yedi asistin beşi kafa gollerinde gelen Caner Erkin, Opta'nın bu alanda istatistik tutmaya başladığı 2010/11 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla kafa golü attıran oyuncu olmak için sahaya çıkıyor. Yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı takımları konuk ettiği son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen Rıza Çalımbay, öncesinde dört karşılaşmalık bir galibiyet hasreti yaşamıştı.

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SİVASSPOR KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor Karagümrük maçı saat 19:15'te başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.