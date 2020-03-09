Sivasspor kalecisi Mamadou Samassa: 'Galatasaray ligin en iyi takımı'

Spor Arena - Sivasspor kalecisi Mamadou Samassa, havaalanında Ali Naci Küçük ile aynı uçağı kullanarak İstanbul'a döndü.

İşte Samassa'nın maç hakkında görüşleri;

Galatasaray çok büyük bir takım. Beraberlik bu maçta hem bizim için hem de Galatasaray için iyi bir skor oldu.

Maçın ilk 6 dakikalık bölümünde biz çok iyi başladık. Sonra Galatasaray öne geçti ama biz de güçlü bir şekilde geri dönmeyi başardık. İkinci yarıda da rakibimizden daha iyi oynadığımızı söyleyebilirim.

Galatasaray, Süper Lig'in en iyi takımı

Galatasaray'da Falcao, Lemina, Seri ve Onyekuru gibi yıldız isimler. Bana göre belki de Galatasaray şu an ligin en iyi takımı. Bu aldığımız puan bizim çok önemli.

Saracchi ve Emre Kılınç arasındaki pozisyonu göremedim o anda oraya uzak bir mesafedeydim ama maçtan sonra Emre’nin aldığı darbeyi gördüm.





Fikstür avantajımız var ama!

Şampiyonluk yarışı için şu an bir şey söylemek için erken. Fikstür avantajımız var ama şampiyonluk yarışı içinde olan takımların hepsi iyi bir grafik yakaladı.

Şampiyon olabiliriz ama bunun kolay olmadığını biliyoruz!

Şampiyon olabilir miyiz evet olabiliriz ama bunun kolay olmadığını ve olmayacağını tüm takım olarak biliyoruz. Biz şu anda alabildiğimiz kadar puan almaya konsantre olduk.





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