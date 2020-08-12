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GeriFutbol Sivasspor, kaleci Ali Şaşal Vural ile yeniden anlaştı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.08.2020 - 20:02,Son Güncelleme:

Sivasspor, kaleci Ali Şaşal Vural ile yeniden anlaştı

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Sivasspor, kaleci Ali Şaşal Vural ile yeniden anlaştı
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Demir Grup Sivasspor, kaleci Ali Şaşal Vural ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sözleşmesi sona eren Ali Şaşal Vural ile yeniden anlaşmaya varıldı.

30 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda da Sivasspor forması giyecek.

2016-2017 sezonunda Sivasspor'a transfer olan Ali Şaşal Vural, bugüne kadar toplam 43 maçta kırmızı-beyazlı takımın kalesini korudu

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