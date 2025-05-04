Sivasspor istifayı duyurdu! Galatasaray'ın galibiyetini kutlamıştı...

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Sivasspor Asbaşkan Mücahit Yıldız'ın sosyal medyada dolaşan fotoğraflarından kaynaklı görevinden istifa ettiği açıklandı.

NE OLMUŞTU?

Sivasspor Asbaşkanı Mücahit Yıldız'ın dün oynanan Galatasaray maçının ardından sarı - kırmızılıların elde ettiği 4-1'lik galibiyeti çocuklarıyla birlikte kutlaması sosyal medyada gündem olmuştu.

Yaşanan bu olayların ardından Sivasspor, Asbaşkan Mücahit Yıldız'ın görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kırmızı - beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Dün akşam Galatasaray – Sivasspor maçının As Başkanımız Mücahit Yıldız’ın sosyal medya platformlarında yer alan görüntüleri üzerine kamuoyunda oluşan hassasiyet dikkatle takip edilmiştir. Bu çerçevede kulüp değerlerimiz doğrultusunda, Başkanımız Bahattin Eken ile yapılan görüşmeler neticesinde, kulübümüzün menfaatleri gözetilerek Sn. Mücahit Yıldız görevinden istifa etmiştir."

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