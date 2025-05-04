×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Sivasspor istifayı duyurdu! Galatasaray'ın galibiyetini kutlamıştı...

Güncelleme Tarihi:

#Sivasspor#Galatasaray#Süper Lig
Sivasspor istifayı duyurdu Galatasarayın galibiyetini kutlamıştı...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2025 19:04

Sivasspor, Asbaşkan Mücahit Yıldız'ın sosyal medyada dolaşan fotoğrafları nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Haberin Devamı

Sivasspor Asbaşkan Mücahit Yıldız'ın sosyal medyada dolaşan fotoğraflarından kaynaklı görevinden istifa ettiği açıklandı.

NE OLMUŞTU?

Sivasspor Asbaşkanı Mücahit Yıldız'ın dün oynanan Galatasaray maçının ardından sarı - kırmızılıların elde ettiği 4-1'lik galibiyeti çocuklarıyla birlikte kutlaması sosyal medyada gündem olmuştu.

Yaşanan bu olayların ardından Sivasspor, Asbaşkan Mücahit Yıldız'ın görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kırmızı - beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Dün akşam Galatasaray – Sivasspor maçının As Başkanımız Mücahit Yıldız’ın sosyal medya platformlarında yer alan görüntüleri üzerine kamuoyunda oluşan hassasiyet dikkatle takip edilmiştir. Bu çerçevede kulüp değerlerimiz doğrultusunda, Başkanımız Bahattin Eken ile yapılan görüşmeler neticesinde, kulübümüzün menfaatleri gözetilerek Sn. Mücahit Yıldız görevinden istifa etmiştir."

Haberin Devamı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sivasspor#Galatasaray#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!