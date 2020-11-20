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Futbol
AA
Haber Giriş: 20.11.2020 - 10:22 | Son Güncelleme:

Sivasspor, İstanbul deplasmanında! Rakip Fatih Karagümrük...

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Sivasspor, İstanbul deplasmanında! Rakip Fatih Karagümrük...
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Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün İstanbul'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak Demir Grup Sivasspor, daha sonra maç saatini beklemeye başlayacak.

Karşılaşma öncesi Sivas temsilcisinde üç futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmıştı.

Kırmızı-beyazlılarda Fatih Karagümrük maçı öncesi Jorge Felix, Aaron Appindangoye ve Serhiy Rybalka'nın sakatlığı sürüyor.

Sivasspor 8 puanla puan cetvelinde 15. sırada yer alırken, Fatih Karagümrük ise 12 puanla 5. sırada bulunuyor.

 

Sivasspor, İstanbul deplasmanında Rakip Fatih Karagümrük...

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