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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.12.2020 - 10:33 | Son Güncelleme:

Sivasspor, İsrail'e gitti! Rakip Maccabi Tel-Aviv...

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Sivasspor, İsrail'e gitti! Rakip Maccabi Tel-Aviv...
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Demir Grup Sivasspor, yarın deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi I Grubu son hafta maçı için İsrail'e gitti.

Kırmızı-beyazlı ekip, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan özel uçakla İsrail'e hareket etti.

Kafilede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve karantina süreçleri devam eden teknik direktör Rıza Çalımbay ile bazı oyuncular yer almadı.

Kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz ile çok sayıda yönetici de İsrail'e giden kafilede yer aldı.

Mecnun Otyakmaz: Arzu ettiğimiz sonucu oldukDemir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası açıklamalarda bulundu.
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Sivasspor, bu akşam saat 18.00'de Bloomfield Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak.

Maccabi Tel-Aviv ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 23.00'te Bloomfield Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Mücadelede Letonyalı hakem Andris Treimanis düdük çalacak.

 

Sivasspor, İsraile gitti Rakip Maccabi Tel-Aviv...

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