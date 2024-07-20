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Sivasspor ile İstanbulspor yenişemedi

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#Futbol#Sivasspor#İstanbulspor
Sivasspor ile İstanbulspor yenişemedi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2024 19:16

Sivasspor, Süper Lig 2024-25 sezonu öncesi kamp çalışmaları kapsamında karşılaştığı TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Yeni sezona Erzurum'da hazırlanan Sivasspor, kamptaki ikinci hazırlık maçında İstanbulspor ile karşılaştı. Erzurum Yüksek İrtifa Merkezi'nde oynanan mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Karşılaşmayı hakem Muhammet Ali Meteoğlu yönetirken yardımcılıklarını ise Samet Çavuş ve Mehmet Salih yaptı.

Teknik Direktör Bülent Uygun maça; Dorde Nikolic, Murat Paluli, Uros Radakovic, Achilleas Poungouras, Uğur Çiftçi, Charis Charisis, Azizbek Turgunboev, Alex Pritchard, Emrah Başsan, Queensy Menig ve Mijo Caktas 11'iyle başladı.
İkinci yarıya ise Hüseyin Arslan, Alaaddin Okumuş, Mehmet Albayrak, İsmael, Ziya Erdal, Özkan Yiğiter, Eren Kaya, Erdem Güleç, Emre Gökay, Muhammed Sinan Kaya ve Bekir Turaç Böke görev aldı.
Yiğidoların golünü 41. dakikada Alex Pritchard kaydetti.
(OS-TK-S)

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#Futbol#Sivasspor#İstanbulspor

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