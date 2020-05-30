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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.05.2020 - 14:59,Son Güncelleme:

Sivasspor idmanda çift kale maç yaptı

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Sivasspor idmanda çift kale maç yaptı
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Demir Grup Sivassporlu futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde çalışmalarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, çift kale maç yaparak idmanı tamamladı.

Antrenman maçını kırmızı takım Mert Hakan Yandaş (2) ve Yatabare'nin golleriyle 3-2 kazanırken, sarı takımın gollerini Emre Kılınç ile Kone kaydetti.

Diğer yandan idari menajer Kerem Atılmaz ile fizyoterapist Fatih Aydın'ın doğum günü, antrenmanın ardından sporcular tarafından kutlandı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Süper Lig'in 27. haftasında 15 Haziran Pazartesi günü saat 21.45'te Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

 

Sivasspor idmanda çift kale maç yaptı

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