Sivasspor hazırlıklarına devam etti

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1 saat 40 dakika sürdü.



Topla yapılan çalışmalarla başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Ardından geniş alanda oyun oynayan futbolcular son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.



Kırmızı-beyazlı ekip, yarın sabah yapacağı antrenmanla, Süper Lig'in 27. haftasında 15 Haziran Pazartesi günü saat 21.45'te Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek