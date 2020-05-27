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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.05.2020 - 20:53,Son Güncelleme:

Sivasspor hazırlıklarına devam etti

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Sivasspor hazırlıklarına devam etti
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Demir Grup Sivassporlu futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde çalışmalarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı 1,5 saat sürdü.

Isınma, koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-beyazlı ekip yarın yapacağı çift antrenmanla, Süper Lig hazırlıklarına devam edecek

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