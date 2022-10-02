Canlı anlatım: Sivasspor Hatayspor maçı

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Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor.

SİVASSPOR 1-2 HATAYSPOR

GOL: 14' El Kaabi, 20' Bertuğ, 23' Erdoğan

KIRMIZI KART: 42' Ribeiro (Hatayspor)

İkinci yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Robin, Goutas, Appindangoye, Uğur, Ulvestad, Erdoğan, Sabia, Keita, Gradel, Yatabare.

Hatayspor: Erce, Kerim, Vranjes, Burak, Kaan, Onur, Boudjemaa, Lobjanidze, Ribeiro, El Kaabi, Bertuğ.

VOLKAN DEMİREL İLK MAÇINA ÇIKTI

Hatayspor'un yeni Teknik Direktörü Volkan Demirel yönetimindeki ilk maçına çıktı.



Spor Toto Süper Lig’in 8. hafta maçında DG Sivasspor ile Hatayspor, Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumunda karşı karşıya geliyor. Hatay ekibi, yeni teknik direktörü Volkan Demirel yönetimindeki ilk maçına çıktı.



Teknik direktör Serkan Özbalta’nın görevinden ayrılmasının ardından bordo-beyazlı takımın başına geçen Demirel, ilk sınavını Sivasspor deplasmanında verdi. 40 yaşındaki teknik direktörün maç esnasında zaman zaman futbolcularına taktikler verdiği görüldü.

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5. RANDEVU



Sivasspor ile Hatayspor, Spor Toto Süper Lig’de bugün 5. kez karşı karşıya geliyor. İki ekip daha önce Süper Lig’de 4 kez karşılaşırken, söz konusu müsabakaların 3’ü 1-1 eşitlikle 1’i ise 4-0 Sivasspor’un üstünlüğü ile sona ermişti. Taraflar arasında oynanan maçlarda 10 kez gol sevinci yaşandı. 7 kez Sivasspor ağları sarsarken, 3 kez de Hatay gol attı.

SİVASSPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 8'inci Hafta mücadelesinde Sivasspor, Hatayspor'u konuk ediyor. Saat 14.30'da başlayan mücadele, Bein Sports 4 kanalından canlı izlenebilir.