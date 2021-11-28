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Sivasspor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta?

#Sivasspor#Hatayspor#Sivas Hatay
Sivasspor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta

Sivasspor Hatayspor maçı, ligin alt ve üst sıraları için önem arz ediyor. Süper Lig'de geçen sezon rakibi ile 2 kez karşılaşan ve ikisinden de beraberlikle ayrılan Sivasspor, bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılabilmek için önemli bir mücadele verecek. Peki, Sivasspor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

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Sivasspor Hatayspor maçı, her iki kentte de yakından takip edilecek. Sivas karşısında 3 puan alması halinde ligin ikinci sırasındaki konumunu sürdürecek olan Hatayspor, rakibi karşısında 3 puan elde edebilmek için en iyi 11 ile sahada olacak. Sivasspor'un amacı ise kötü gidişata dur diyerek yeniden çıkış yakalamak olacak. Peki, Sivasspor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

SİVASSPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 14'üncü Hafta mücadelesinde Sivasspor, Hatayspor ile karşılaşacak. 28 Kasım Pazar günü saat 16.00'da oynanacak karşılaşma, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında A Hatayspor’u konuk edecek olan DG Sivasspor, 6 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor.

Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Süper Lig’de son 6 maçtır kazanamıyor. Kırmızı-beyazlılar, söz konusu süreçte 2 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti. Yiğidolar, en son galibiyetini ise sahasında Fatih Karagümrük’e karşı 4-0’lık skor ile almıştı.

Süper Lig’de son 6 maçta 4 puan elde eden Sivasspor, Hatayspor karşısında kazanarak, galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor. Kırmızı-beyazlılar, Hatay karşılaşmasını kazanması halinde ligde galibiyet sayısını 3’e çıkartacak.

 

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#Sivasspor#Hatayspor#Sivas Hatay

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