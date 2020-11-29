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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.11.2020 - 15:25 | Son Güncelleme:

Sivasspor, Göztepe maçına hazır

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Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Göztepe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalıştı.

Kırmızı-beyazlı ekip, taktik ağırlıklı çalışmalarla idmanı tamamladı. Demir Grup Sivasspor ile Göztepe yarın saat 19.30'da 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem Serkan Tokat görev yapacak.

Sivasspor, Göztepe maçına hazır

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