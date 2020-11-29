Sivasspor, Göztepe maçına hazır

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalıştı.



Kırmızı-beyazlı ekip, taktik ağırlıklı çalışmalarla idmanı tamamladı. Demir Grup Sivasspor ile Göztepe yarın saat 19.30'da 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem Serkan Tokat görev yapacak.

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