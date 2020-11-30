Sivasspor Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Sivasspor Göztepe maçı istatistik bilgileri

Göztepe'ye rakip olduğu ilk iki Süper Lig maçını kaybeden Sivasspor, daha sonraki dört karşılaşmada tek yenilgi aldı ancak bu mağlubiyet, geçen sezonun son haftasında geldi. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Sivasspor Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

İlk 11'ler:

Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Appindangoye, Caner, Barış, Cofie, Claudemir, Kone, Yasin, Gradel, Kayode.

Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Yalçın, Soner, Guilherme, Halil, Obinna, Cherif.

Süper Lig'in 2020/21 sezonunda en az şut çeken takım Göztepe; rakiplerine Sivasspor'dan daha az şut fırsatı tanıyan tek ekip ise Alanyaspor. Bu sezon Süper Lig'de evinde çektiği 43 şuttan sadece bir gol çıkarabilen Sivasspor, iç sahada gole çevirme yüzdesi en düşük takım konumunda. Bu sezon Sivasspor'un iç sahada attığı dört resmi maç golünün ikisini Caner Osmanpaşa kaydederken, diğer iki gol Olarenwaju Kayode'den geldi.

Sivasspor forveti Mustapha Yatabare, Göztepe'ye rakip olduğu son iki Süper Lig maçında birer gol sevinci yaşadı. Göztepe'nin attığı son dört Süper Lig golünün üçünü kaydeden Cherif Ndiaye, bu sezon çektiği üç şutu da gole çevirmeyi başardı.

Göztepe forması giyen Guilherme, Süper Lig'de Sivasspor'a karşı ilk 11 çıktığı üç maçta üç golde pay sahibi oldu ancak bu katkıların tamamı iç saha karşılaşmalarında geldi.

Sivasspor Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Sivasspor Göztepe maçı bu akşam saat 19:30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak

Sivasspor iç sahadaki kötü gidişe Göztepe maçıyla son vermek istiyor

Süper Lig'de bu sezon iç sahada galibiyeti bulunmayan Demir Grup Sivasspor, Göztepe'yi yenerek evindeki kötü gidişatı sonlandırmak istiyor.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak Sivasspor-Göztepe mücadelesinde hakem Serkan Tokat düdük çalacak.

Ligin 10. haftasına 9 puanla giren kırmızı-beyazlı ekip, iç sahada henüz galibiyetle tanışamadı.

Sahasındaki maçlarda ligin ilk haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0, 6. haftada Çaykur Rizespor'a 2-0, 8. haftada Galatasaray'a 2-1 yenilen Sivas ekibi, 3. haftada da MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı.

Bu sezon ligde sahasında sadece 1 puan alabilen ve 1 gol sevinci yaşayan Sivasspor, evindeki son galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek elde etmişti.

Demir Grup Sivasspor, ligin 10. haftasında konuk edeceği Göztepe'yi yenerek, hem iç sahadaki kazanamama serisini sonlandırmak hem de üst sıralara tırmanmak istiyor.

Takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve sakatlıklar nedeniyle perşembe günü UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki Karabağ maçına 4 yedek oyuncuyla çıkabilen Sivas ekibindeki eksikler de can sıkıyor.

Sakatlıkları devam eden Jorge Felix ve Serhiy Rybalka'nın yanı sıra Kovid-19 testi pozitif çıkan ve karantina süreçleri süren 5 futbolcu da bu maçta görev alamayacak.