×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Sivasspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Güncelleme Tarihi:

#Sivasspor#Göztepe#Süper Lig
Sivasspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2025 10:22

Sivasspor, Süper Lig 27. haftada Göztepe'yi konuk ediyor. Kırmızı beyazlı ekip geçtiğimiz haftalarda çıktığı maçlarda 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Sivas temsilcisi ligde 24 puanla 17. sırada yer alıyor. Göztepe ise 36 puanla 6. sırada bulunuyor. Peki Sivasspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Haberin Devamı

Sivasspor ve Göztepe bugün karşı karşıya geliyor. İki ekip de sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Diğer taraftan kırmızı-beyazlı takımda, Göztepe maçı öncesi Emrah Başsan, Alex Pritchard, Samba Camara, Azizbek Turgunboev, Mehmet Albayrak, Tolga Ciğerci'nin sakatlıkları bulunuyor. Gözler oynanacak karşılaşmada. İşte Sivasspor-Göztepe maçı canlı yayın bilgisi...

SİVASSPOR GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 13.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilecek.

Müsabakayı hakem Burak Pakkan yönetecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sivasspor#Göztepe#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!