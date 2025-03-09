Sivasspor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Sivasspor ve Göztepe bugün karşı karşıya geliyor. İki ekip de sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Diğer taraftan kırmızı-beyazlı takımda, Göztepe maçı öncesi Emrah Başsan, Alex Pritchard, Samba Camara, Azizbek Turgunboev, Mehmet Albayrak, Tolga Ciğerci'nin sakatlıkları bulunuyor. Gözler oynanacak karşılaşmada. İşte Sivasspor-Göztepe maçı canlı yayın bilgisi...

SİVASSPOR GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 13.30'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı ve naklen takip edilebilecek.

Müsabakayı hakem Burak Pakkan yönetecek.