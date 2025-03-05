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Sivasspor-Göztepe maçı kadın taraftarlara ücretsiz olacak

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#Sivasspor-Göztepe Maçı#8 Mart Dünya Kadınlar Günü#Kadın Taraftarlara Ücretsiz
Sivasspor-Göztepe maçı kadın taraftarlara ücretsiz olacak
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 18:03

Sivasspor ile Göztepe arasında 9 Mart Pazar günü oynanacak maçın kadın taraftarlara ücretsiz olacağı açıklandı.

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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Net Global Sivasspor ile Göztepe arasında 9 Mart Pazar günü oynanacak maçın kadın taraftarlara ücretsiz olacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmanın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ücretsiz olacağı belirtilerek, "Kadın taraftarlarımız kadın tribünü ve VIP Alt B Tribünü için Passolig sistemi üzerinden ücretsiz olarak bilet yükleyerek stada giriş yapabilecektir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bilet yükleme işlemlerinin Passolig gişelerinden gerçekleştirilebileceği, Passolig kartın vizesi olması gerektiği ve bu biletlerin transfere kapalı olacağı kaydedildi.

 

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#Sivasspor-Göztepe Maçı#8 Mart Dünya Kadınlar Günü#Kadın Taraftarlara Ücretsiz

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