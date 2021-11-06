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Canlı Anlatım: Sivasspor - Giresunspor

#Süper Lig#Sivasspor#Giresunspor
Canlı Anlatım: Sivasspor - Giresunspor

Süper Lig 12. hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor ile GZT Giresunspor kozlarını paylaşıyor. Saat 13.00'dan itibaren beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanan mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.

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Süper Lig 12. hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor ile GZT Giresunspor karşı karşıya geliyor.

CANLI SKOR: SİVASSPOR 0-0 GİRESUNSPOR 

İkinci yarı oynanıyor...

İlk yarı sonucu: 0-0

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Ümit Öztürk düdük çalıyor. Öztürk'ün yardımcılıklarını İsmail Şencan ile Esat Sancaktar üstleniyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu.

Saat 13.30'dan itibaren beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanan mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.

SİVASSPOR - GİRESUNSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Demir Grup Sivasspor XI: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Fajr, Hakan, Gradel, Pedro, Kayode, Yatabare.

GZT Giresunspor XI: Okan, Zeki, Diarra, Douglas, Aziz Behich, Traore, Flavio, Sergio, Suleymanov, Diabate, Doukara.

İSTATİSTİKLER

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Giresunspor ile oynadığı son dört resmi maçı kazanan Sivasspor, rakibine en son normal süresi 1-1 biten Türkiye Kupası maçında penaltılarla kaybetti. Sivasspor'a konuk olduğu son 10 maçın sadece birini kazanabilen Giresunspor, tek galibiyetini 1995/96 sezonunda 3. Lig'de aldı.

Süper Lig'de oynadığı son üç maçtan 1'er puanla ayrılan Sivasspor, en son Ağustos-Ekim 2015 arasında daha uzun bir beraberlik serisi yaşadı. Son iki deplasman maçından 4 puan çıkaran Giresunspor, daha önceki 18 dış saha karşılaşmasında sadece 2 puan toplayabilmişti. Sivasspor bu sezon ilk golü attığı Süper Lig maçlarında en fazla puan kaybeden iki takımdan biri. Giresunspor ise açılış golünü yediği yedi karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabildi.

Giresunspor, Süper Lig tarihinde ilk 11 maçlar itibarıyla en az gol attığı sezonu tekrarladı. Bu sezon Süper Lig'de en fazla kafa golü atan takım Sivasspor, oyuncu Dimitrios Goutas. İlk 11 hafta itibarıyla takım halinde Yunan stoperden daha fazla kafa golü kaydeden tek ekip Hatayspor. Sivasspor'un Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara attığı son altı golün dördünde Max-Alain Gradel'in doğrudan katkısı var.Bu sezon Giresunspor formasıyla Süper Lig'de 2+ gol atan tek oyuncu olan Fousseni Diabate, son iki golünü penaltıdan kaydetti.

Giresunspor, Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlük kariyerinde Süper Lig'de karşılaşacağı 47'nci takım oluyor. Çalımbay'ın şu ana kadar mağlup edemediği sadece beş ekip var ve bunların üçü bu sezon Süper Lig'de mücadele ediyor.

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#Süper Lig#Sivasspor#Giresunspor

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