Sivasspor Gençlerbirliği maçı saat kaçta? İşte karşılaşma öncesi istatistikler

Süper Lig’in 14. haftasında karşılaşacak olan DG Sivasspor ile Gençlerbirliği, birbirlerine 27. kez rakip olacak.

Süper Lig'in 14. haftasında DG Sivasspor, sahasında Gençlerbirliği ile oynayacak. Bu zorlu mücadeleyle birlikte iki takım 27. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 26 maçta Sivasspor'un rakibine karşı 13 galibiyeti bulunuyor. Başkent temsilcisi ise Sivasspor’u 5 kez yendi. Taraflar 8 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında oynanan son maçta Sivasspor, rakibini evinde 2-0 yenmişti. Sivasspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 5 kez sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu skor, Sivasspor-Gençlerbirliği mücadelelerinde en fazla alınan sonuç oldu.

Maçlar gollü geçiyor

Sivasspor ile Gençlerbirliği arasındaki maçlar bol gollü geçiyor. İki ekip arasında oynanan karşılaşmalarda toplam 61 defa gol sevinci yaşandı. Yiğidolar, 26 maçta rakip fileleri 34 kez havalandırırken, kalesinde ise 27 gol gördü.



Fayçal Fajr kart sınırında!

Sivasspor’un Gençlerbirliği ile oynayacağı maçta 1 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar’da 3 sarı kartı bulunan başarılı futbolcu Fayçal Fajr, Gençlerbirliği karşısında da sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Beşiktaş müsabakasında görev alamayacak.



Sivas evinde gol atamıyor

Bu sezon iç sahada bulduğu 1 golle ligde evinde en az gol atan takım olan Sivasspor, aynı zamanda 2 puanla en az puan toplayan ekip konumunda. Yiğidolar, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.



Yiğido’nun 495. maçı

Sivasspor, Süper Lig'de 495. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlılar, 2005-2006 sezonunda merhaba dediği Süper Lig ve Süper Final Avrupa Ligi Grubu'nda bugüne kadar 494 müsabakaya çıktı. Yiğidolar, ligde 183 galibiyet, 132 beraberlik ve 179 mağlubiyet aldı. 675 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor, 684 golü de kalesinde gördü. Sivasspor ligde toplam 681 puan topladı.

Sivasspor Gençlerbirliği maçı saat kaçta? İşte karşılaşma öncesi istatistikler

Sivasspor Gençlerbirliği maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak

Bu sezon iç sahada en az gol atan Süper Lig takımı olan Sivasspor, aynı zamanda en az puan toplayan ekip konumunda. Dış sahada çıktığı son Süper Lig maçından galibiyetle ayrılan Gençlerbirliği, Aralık 2016'dan bu yana üst üste iki deplasman maçı kazanamıyor. Ankara takımlarını konuk ettiği son 17 Süper Lig maçını kaybetmeyen Sivasspor, son yenilgisini Mart 2010'da Gençlerbirliği'nden aldı. Bu sezon Süper Lig'de rakip kaleye en az isabetli şut çeken iki takımdan biri Gençlerbirliği.

Sivasspor'un Süper Lig'de Gençlerbirliği filelerine gönderdiği son dört golün üçünde Mustapha Yatabare'nin doğrudan katkısı var. Bu sezon Sivasspor'un resmi maçlarda attığı beş iç saha golü Olarenwaju Kayode ve Caner Osmanpaşa'dan geldi. Bu sezon Gençlerbirliği'nin Süper Lig deplasmanlarında attığı gollerin %50'sini Sefa Yılmaz kaydetti. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın Süper Lig kariyerinde en fazla berabere kaldığı takım Gençlerbirliği.

Gençlerbirliği'nde 5 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde 3 futbolcu, 2 kulüp personeli olmak üzere 5 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.



Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda oynanacak Demir Grup Sivasspor maçı öncesi test yapıldığı belirtilerek, "3 futbolcu ve 2 kulüp personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır." denildi. Testi pozitif çıkan kişilerin tedavi, takip ve izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.

Gençlerbirliği'nin savunma oyuncuları, iyi gidişatı Sivas'ta da sürdürmek istiyor

Gençlerbirliği'nin takım kaptanlarından Halil İbrahim Pehlivan, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor deplasmanında alacakları iyi sonuçla yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini söyledi.



Kırmızı-siyahlıların savunma oyuncuları Halil İbrahim ve Ömürcan Artan, kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. Halil İbrahim, Süper Lig'de son 3 maçta 7 puan topladıklarını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Önümüzde zorlu bir Sivasspor maçı var. İnşallah oradan puan ya da puanlarla ayrılırız.Bu sene 40 maç üzerinden bir lig oynayacağız. Doğal olarak hafta içi ve hafta sonu maçları oynuyoruz, gerçekten bizim Türk futbolu alışkın değil bu tempoya. Zor olacağını düşünüyorum ama daha önce de dediğim gibi; ayakta kalan kazanacak diye düşünüyorum. İnşallah biz de ayakta kalan taraf oluruz."

Son maçlarda asıl bölgesi sol bek dışındaki pozisyonlarda da oynadığını belirten Halil İbrahim, "Bana nerede şans verilirse ben orada oynamaya çalışıyorum. Sağ bek diyorlar, sağ bek oynuyorum, stoper diyorlar, stoper oynuyorum. Elimden gelenin de en iyisini gerçekten yapmaya çalışıyorum, yaptığımı da düşünüyorum." dedi.

Gençlerbirliği'nin 21 yaşındaki futbolcusu Ömürcan Artan ise, ilk Süper Lig maçına geçen hafta MKE Ankaragücü karşısında çıktığını ve çok heyecanlandığını anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için çok önemliydi ama saha içinde gerek arkadaşlarım gerek ağebeylerim olsun heyecanımı yenmemde çok yardımcı oldular. Mutluyum inşallah devamı da gelir. Sivas'a moralli gidiyoruz, puan ya da puanlarla dönüp içerde de Kayserispor'u da mağlup etmek istiyoruz. Önümüzde sıkışık bir fikstür var, bir haftada üç maç oynayacağız. Elimizden geleni yapıp her maçı kazanmak için mücadele edeceğiz."

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...