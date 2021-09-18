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Canlı Anlatım: Sivasspor Gaziantep FK maçı

#Sivasspor#Gaziantep Fk
Canlı Anlatım: Sivasspor Gaziantep FK maçı

Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

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Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor, sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor.

SİVASSPOR 0 - 0 GAZİANTEP FK

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Demir Grup Sivasspor: Muammer, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Pedro, Gradel, Yatabare.

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Caulker, Messaoudi, Mendyl, Jefferson, Recep, Merkel, Muhammet, Dicko.

Deplasmanda oynadığı son iki Süper Lig maçını kaybeden Gaziantep FK, en üst ligde 3+ dış saha mağlubiyetini sadece Ocak-Şubat 2021 arasındaki dört maçlık süreçte aldı. Sahasında oynadığı son 12 Süper Lig maçında üst üste iki kez aynı sonucu almayan Sivasspor, son karşılaşmada Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Bu sezon attığı dört Süper Lig golünü de duran toplardan kaydeden Sivasspor, bu alandaki en yüksek sayının sahibi. Gaziantep FK ise ligde geride kalan dört haftalık süreçte bu şekilde gol yemeyen beş ekipten biri konumunda.

Sivasspor'un geçen sezon Gaziantep FK filelerine gönderdiği üç gole de katkı sağlayan Max Gradel'in, Türkiye kariyerinde daha fazla golde pay sahibi olduğu bir rakibi yok. Süper Lig'de Gaziantep FK karşısında görev yaptığı 251 dakikada fileleri havalandıramayan Pedro Henrique, gol atamadığı rakipleri arasında sadece Başakşehir'e karşı sahada daha fazla kaldı.

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Süper Lig'de ilk 11 çıktığı son sekiz maçta sekiz gol sevinci yaşayan Gaziantep FK forveti Muhammet Demir'in, kariyerinde Sivasspor'dan daha fazla gol attığı tek rakibi Çaykur Rizespor. Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'un Süper Lig kariyerinde Rıza Çalımbay'dan daha fazla mağlup olduğu sadece iki meslektaşı var: Fatih Terim ve Abdullah Avcı.

SİVASSPOR GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor Gaziantep FK maçı bugün saat 13:30'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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#Sivasspor#Gaziantep Fk