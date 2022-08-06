Canlı: Sivasspor - Gaziantep FK maçı

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Süper Lig'in 1. haftasında heyecan Sivasspor - Gaziantep FK maçıyla devam ediyor.

Maçta ilk devre sonucu

Sivasspor 0-1 Gaziantep FK

Gol: 22' Maxim

Sivasspor: Muammer, Murat, Goutas, Caner, Uğur, Robin, Ulvestad, Kerem Atakan, Erdoğan, Gradel, Yatabare.

Gaziantep FK: Günay, Papy, Furkan, Jevtovic, Ertuğrul, Hanousek, Mustafa, Figueiredo, Maxim, Markovic, Kitsiou.

Gaziantep FK’nın geçen sezon Süper Lig’de Sivasspor’dan daha fazla puan aldığı tek takım iki karşılaşmada da mağlup ettiği Çaykur Rizespor’du. Son iki Süper Lig sezonunda da açılış maçlarından puansız ayrılan Sivasspor, lig tarihinde üst üste üç sezona mağlubiyetle başlamadı. Kırmızı-beyazlılar bugüne kadar ilk hafta maçını evinde oynadığı 11 sezonun sadece üçüne rakiplerini mağlup ederek girdi. Süper Lig’de mücadele ettiği daha önceki üç sezona da deplasman mağlubiyetiyle başlayan Gaziantep FK; bu karşılaşmalarda toplam 11 gol yedi.

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Evinde oynadığı son yedi Süper Lig maçında sırasıyla birer galibiyet ve mağlubiyet alan Sivasspor, son karşılaşmada Kayserispor’u 2-1 yenmeyi başardı. Yiğidolar, 2022 takvim senesinde ilk kez üst üste iki iç saha galibiyeti almak için seyircisinin önüne çıkıyor.

Deplasmanda oynadığı son yedi Süper Lig maçını kaybeden Gaziantep FK, ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda. Kırmızı-siyahlılar gol yediği son 18 dış saha karşılaşmanda 17 yenilgi alırken, bu süreçte gole kapama yapamadan puanla ayrıldığı tek deplasman Sivasspor.

Sivasspor’un Süper Lig’de Gaziantep FK filelerine gönderdiği dört iç saha golü de kafayla geldi.Gaziantep FK forması giyen Alexandru Maxim’in Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı üç takımdan biri Sivasspor. Rıza Çalımbay’ın teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor ile birlikte iki kez 5+ gollü yenilgi aldığı iki takımdan biri Gaziantep FK. Süper Lig kariyerinde Sivasspor’a rakip olduğu sekiz maçın sadece ikisini kazanan Erol Bulut, bu iki galibiyeti ilk ve son karşılaşmalarda aldı.

SİVASSPOR GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor Gaziantep FK maçı saat 19:15'te başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.