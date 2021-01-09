Sivasspor Gaziantep FK maçı saat kaçta? Gaziantep FK 15 maçtır kaybetmiyor..

Deplasmanda oynadığı son yedi Süper Lig maçını kaybetmeyen Gaziantep FK, ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda. Sahasında oynadığı son iki Süper Lig maçında toplam beş gol atan Sivasspor, daha önceki 10 karşılaşmada ulaştığı sayıyı geride bıraktı.

Süper Lig'de çıktığı son dört maçta dört gole doğrudan katkı sağlayan Max Gradel, bu sezon daha önceki 12 karşılaşmada ulaştığı sayıyı ikiye katladı. Görev aldığı son maçta Süper Lig kariyerinde ilk kez hem gol atan hem de asist yapan Erdoğan Yeşilyurt, ligdeki ilk asistini geçen sezon bu stattaki Gaziantep FK karşılaşmasında kaydetmişti. Süper Lig'de oynadığı son dört maçta da gol atan Alexandru Maxim, Bundesliga'ya transfer olduğu 2013'ten bu yana üst üste beş maç gol katkısı sağladığı bir seri yakalayamadı.

Bu sezon Süper Lig'de sekiz gol atan Gaziantep FK orta sahası Alexandru Maxim, kariyerinin en yüksek sayısına ulaştı. Rumen oyuncu, ligdeki ilk maçına Sivasspor karşısında çıkmış ve iki gol atmıştı. Süper Lig'de yabancı teknik direktörlere rakip olduğu son beş maçın dördünü kaybeden Rıza Çalımbay, daha önceki beş karşılaşmada mağlup olmamıştı.

SİVASSPOR GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Ligde çıktığı son 3 maçta 2 beraberlik ve bir yenilgi yaşayan Sivasspor, Gaziantep FK karşısında iyi bir sonuç alarak moral bulmak istiyor. Geride kalan süreçte 4. haftayı bay geçen Sivasspor, yaptığı 16 maçın 4'ünü kazandı, 7'sinde berabere kaldı ve 5'ini kaybetti. Kırmızı-beyazlılar, 19 puan topladı. Puan cetvelinde 14. sırada bulunan Sivasspor'un rakibi Gaziantep FK ise 15 maçlık yenilmezlik serisiyle birlikte 31 puanla ligde 3. sırada yer alıyor.



ÜÇ FUTBOLCUNUN SAKATLIĞI BULUNUYOR

Sivasspor'da 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek. Kırmızı-beyazlılarda Mustapha Yatabare, Serhiy Rybalka ve Marcelo Goiano, sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak.

İKİ HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAKLAR

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, sakatlığı bulunan futbolcular Marcello Goiano, Serhiy Rybalka ve Mustapha Yatabare'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.



Sivasspor kulüp doktoru Burak Ayyıldız, sakatlığı bulunan futbolcular hakkında kulübün internet sitesine açıklamada bulundu. Buna göre, sol kalçasındaki kronik dejenerasyon ve sıkışma problemine bağlı olarak yeniden ağrıları oluşan savunma oyuncusu Marcelo Goiano, en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Sağ diz dış kıkırdakta hasar tespit edilen orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka'nın, 2 hafta daha tedavisine devam edilmesi planlanıyor. Ligin 17. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan golcü oyuncu Mustapha Yatabare'nin yapılan kontrollerinde sağ kasık adalesinde seviye 2 yırtık tespit edildi. Tecrübeli forvetin 2 hafta sonra çalışmalara başlaması hedefleniyor.

GAZİANTEP FK'DA SUMUDİCA VE 6 OYUNCU GÖREV YAPAMAYACAK

Gaziantep FK'de Sivasspor maçı öncesi eksikler dikkati çekiyor. Teknik direktör Marius Sumudica, kart cezası nedeniyle Sivasspor karşılaşmasında saha kenarında görev yapamayacak. Rumen teknik adamın yokluğunda takımın başında yardımcı antrenör Gabriel Margarit'in yer alması bekleniyor.

Kırmızı-siyahlı ekipte Alin Tosca ve Junior Morasi de kart cezaları nedeniyle takımlarını yalnız bırakacak.

Gaziantep temsilcisi, sakatlıkları nedeniyle de Dicko, Kana Bıyık, Andre Sousa ve Maxim'den Demir Grup Sivasspor deplasmanında yararlanamayacak.

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