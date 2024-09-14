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Sivasspor Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu...

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#Sivasspor#Gaziantep Fk#Süper Lig
Sivasspor Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda İlk 11ler belli oldu...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2024 16:06

Sivasspor Gaziantep FK maçı, iki takım için de kritik bir önem arz ediyor. Bülent Uygun ve Selçuk İnan'ın taktik savaş vereceği Sivasspor Gaziantep FK maçı, alt sıralardan uzaklaşmak isteyen iki takımı da yakından ilgilendiriyor. Peki, Sivasspor Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

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Sivasspor Gaziantep FK maçı iki takım için de kritik bir önem arz edecek. Şu ana kadar 18 kez karşılaşan iki takım 6 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. Peki, Sivasspor Gaziantep FK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

SİVASSPOR GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 5'inci Hafta mücadelesinde Sivasspor, Gaziantep FK'yı konuk edecek. 14 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Sundberg, Uğur, Charisis, Moutoussamy, Turgunboev, Balde, Pritchard, Manaj.

Gaziantep FK: Dioudis, Emre, Ertuğrul, Lungoyi, Saborit, Mandouki, Kenan, Ogün, Viana, Maxim, Okereke.

 

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#Sivasspor#Gaziantep Fk#Süper Lig

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