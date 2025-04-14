Sivasspor galibiyeti sonrasÄ± FenerbahÃ§eli yÄ±ldÄ±za Ã¶vgÃ¼: Her girdiÄŸinde maÃ§Ä±n kaderine dokunuyor

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SÃ¼per Lig'in 31. haftasÄ±nda FenerbahÃ§e deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu.

FenerbahÃ§e, Sivasspor'u 3-1 maÄŸlup ederek lider Galatasaray'Ä± takibe devam etti. SarÄ±-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Anderson Talisca ve Dusan Tadic (2) kaydetti. Sivasspor'un tek golÃ¼ ise Efkan BekiroÄŸlu'ndan geldi.

FenerbahÃ§e bu galibiyetle puanÄ±nÄ± 71'e yÃ¼kselterek Galatasaray ile puan farkÄ±nÄ± tekrardan Ã¼Ã§e dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼.

HÃœRRÄ°YET YAZARLARINDAN FENERBAHÃ‡E DEÄžERLENDÄ°RMESÄ°

HÃ¼rriyet yazarlarÄ± UÄŸur Meleke ile FÄ±rat AydÄ±nus, SarÄ±-Lacivertli ekibin Sivas galibiyetini bugÃ¼nkÃ¼ kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±nda deÄŸerlendirdi. Ä°ÅŸte o yazÄ±lar,

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Talisca'nÄ±n FenerbahÃ§eâ€™de ilk 11â€™de baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 9â€™uncu maÃ§tÄ± dÃ¼n. Sivasâ€™a attÄ±ÄŸÄ± frikikle sarÄ± lacivertli formayla 9 golÃ¼ oldu BrezilyalÄ±â€™nÄ±n. Belki maÃ§ iÃ§inde sÃ¼rekli aksiyon halinde deÄŸil, belki zaman zaman vitesi dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Ama oyunun iÃ§ine her girdiÄŸinde karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n kaderine dokunuyor.

Glasgow deplasmanÄ±ndan FenerbahÃ§e talihsiz bir vedayla ayrÄ±lÄ±nca gÃ¶zden kaÃ§tÄ± ama o gÃ¼n 30â€™da Balogunâ€™a, 37â€™de Soutarâ€™a gÃ¶sterttiÄŸi sarÄ± kartlarla Rangers savunmasÄ±nÄ±n dengesini bozan adam Taliscaâ€™ydÄ±. Ã–nceki hafta Bodrum maÃ§Ä±nda daha 4â€™Ã¼ncÃ¼ dakikada Musahâ€™a yine sarÄ± gÃ¶stertti ve rakibinin en savaÅŸÃ§Ä± oyuncusunu etkisizleÅŸtirdi. Bodrumâ€™a 1 penaltÄ± golÃ¼ atmÄ±ÅŸtÄ±, Trabzonâ€™a karÅŸÄ± hat-trickle yÄ±ldÄ±zlaÅŸtÄ±. DÃ¼n de Ã¶nce 27â€™de Charisisâ€™e sarÄ± kart aldÄ±rdÄ±. Sonra da 40â€™ta yine kendisi kazandÄ±ÄŸÄ± bir faulÃ¼n sonucu frikik golÃ¼yle Ã¶ne taÅŸÄ±dÄ± takÄ±mÄ±nÄ±.

BEKiR BÃ–KE FARK YARATIYOR

Mourinho, belli ki Trabzon maÃ§Ä± ikinci yarÄ±sÄ±ndaki oyundan memnun kalmÄ±ÅŸ. DÃ¼n de (sadece sakat Amrabat yerine Ã‡aÄŸlarâ€™Ä± koyarak) Trabzon ikinci devre 11â€™i ve 4-2-3-1 formasyonuyla Ã§Ä±ktÄ± Sivas maÃ§Ä±na. Portekizli Hoca maÃ§ Ã¶ncesi formasyon tercihi sorusuna kÃ¼Ã§Ã¼mseyici bir yanÄ±t verdi ama kendisinin sanki SamandÄ±raâ€™da 4-2-3-1 ve 3-5-2 iÃ§in ayrÄ± klasÃ¶rleri var gibi! EÄŸer 3â€™lÃ¼ savunma oynuyorsa kanat bek olarak Kostic-OÄŸuzâ€™u kullanÄ±yor, dÃ¶rtlÃ¼ defansta bu ikiliyi tercih etmiyor. Yine 4-2-3-1â€™de Maximinâ€™i tercih ediyor, 3-5-2â€™de onu kullanmÄ±yordu. Yusuf da 3-5-2â€™de gÃ¶zdeydi. DÃ¼n 4-2-3- 1â€™de Ã‡aÄŸlarâ€™Ä± tercih etti ve Ã‡aÄŸlar da her zamanki gibi Ã§ok fazla geriye kaÃ§arak defalarca fÄ±rsat tanÄ±dÄ± SivaslÄ± forvetlere.

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Sivasspor iÃ§inse belki puanla Ã§Ä±kÄ±lamayan ve oyun olarak umut veren bir geceydi. Ã‡alÄ±mbayâ€™la 5 maÃ§ta 7 puan topladÄ±lar, bu sÃ¼reÃ§te ilk 11â€™e yerleÅŸen Bekir BÃ¶keâ€™nin 4 gol katkÄ±sÄ± var. DÃ¼n de Ã§ok etkili oynadÄ± saÄŸ Ã§izgide. Bekir kanat oynamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±ndan beri Sivasspor Manajâ€™la birlikte ikinci bir hava topu silahÄ± da kazanmÄ±ÅŸ oldu. EÄŸer Ã‡alÄ±mbayâ€™Ä±n talebeleri ligde kalabilirlerse en Ã¶nemli faktÃ¶rlerden biri Bekirâ€™in ilk 11â€™e monte edilmesi olabilir.

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FIRAT AYDINUS: LÄ°VAKOVÄ°C, TALÄ°SCA VE TADÄ°C Ä°LE GELEN ZAFER!

FenerbahÃ§e, Sivas'ta iyi gÃ¶zÃ¼kmese de Ã¼Ã§ yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±n Ã¶ne Ã§Ä±kmasÄ±yla kazanmasÄ±nÄ± bildi.

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FenerbahÃ§e adÄ±na artÄ±k klasik haline gelen kÃ¶tÃ¼ bir ilk yarÄ± vardÄ±. Tek fark kaleci Livakovicâ€™in kurtarÄ±ÅŸlarÄ± ve Taliscaâ€™nÄ±n en iyi yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸeyi yapÄ±p duran toptan golÃ¼ bulmasÄ±ydÄ±. Sivasspor topu FenerbahÃ§eâ€™ye verdi ve Ã¶zellikle merkezle birlikte kanatlarÄ± iyi kapattÄ±. Ä°lk yarÄ± itibarÄ±yla topun hakimi FenerbahÃ§e gÃ¶zÃ¼kse de Sivasspor kaptÄ±ÄŸÄ± ve uzun oynadÄ±ÄŸÄ± toplarla pozisyon anlamÄ±nda daha efektifti. Ä°lk yarÄ± FenerbahÃ§e saÄŸdan Osayi-Samuel, soldan Saint-Maximinâ€™le zorlasa da Sivasspor buna mÃ¼saade etmedi. OrtayÄ± da Ã§ok iyi kapatan kÄ±rmÄ±zÄ± beyazlÄ±lar FenerbahÃ§eâ€™ye pozisyon imkanÄ± vermedi..

KURTARIÅžLARIYLA OYUNDA TUTTU

Taliscaâ€™nÄ±n bir kafa vuruÅŸu haricinde pozisyonu olmayan sarÄ± lacivertlilerin golÃ¼ duran toptan kazanabileceÄŸi bir tablo vardÄ± zaten ilk yarÄ±. Livakovic, Manajâ€˜Ä±n kafa vuruÅŸu ve Bekirâ€™in ÅŸutunda baÅŸarÄ±lÄ± kurtarÄ±ÅŸlar yaparak FenerbahÃ§eâ€™yi oyunda tuttu diyebiliriz ilk yarÄ± itibarÄ±yla.

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TÄ±pkÄ± geÃ§en haftaki gibi ilk yarÄ± kÃ¶tÃ¼ oynayan FenerbahÃ§e ikinci devreye hÄ±zlÄ± bir giriÅŸ yaptÄ± ve Tadicâ€™le golÃ¼ buldu.

13 DAKiKA SÃœREN SAMAN ALEVi

Bundan sonra da baskÄ±sÄ±nÄ± artÄ±ran FenerbahÃ§e pozisyonlara girdi. Fakat Trabzonspor maÃ§Ä±nda olduÄŸu gibi saman alevi misali 13 dakikalÄ±k sÃ¼reÃ§te yakaladÄ±ÄŸÄ± pozisyonlarÄ± skora dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼p rahatlayamadÄ± bu sefer. Akabinde Efkanâ€™Ä±n Ã§ok gÃ¼zel bir golÃ¼yle skor 2-1â€™e geldi.

Pozisyona girme anlarÄ±nda Ã§ok aÄŸÄ±r kalan FenerbahÃ§e, Ã¶zellikle 75. dakikadan sonra Ã§ok sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ±. Bu zaman diliminde Livakovicâ€™in kurtarÄ±ÅŸlarÄ± devreye girdi. ArdÄ±ndan Radakovicâ€™in atÄ±lmasÄ± ve Ã¼zerine Tadicâ€™in Efkanâ€™a nazire yaparcasÄ±na attÄ±ÄŸÄ± ÅŸÄ±k golle Ã¼Ã§ puanÄ± almayÄ± bildi.

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YASiN KOL iYi BiR YÃ–NETiM GÃ–STERDi

Yasin Kol teknik ve disiplin anlamÄ±nda iyi bir yÃ¶netim gÃ¶sterdi. KontrolÃ¼ elinde tuttu. Belki 1-2 sarÄ± kartÄ± atlamÄ±ÅŸ olabilir ama gÃ¶stermeyerek takdir hakkÄ±nÄ± kullandÄ±. MaÃ§ta ufak tefek temaslÄ± oyuna mÃ¼saade etti. Futbolcular da birbirlerine saygÄ±lÄ±ydÄ±.

FenerbahÃ§eâ€™nin 42. dakikada attÄ±ÄŸÄ± ilk golden Ã¶nce verdiÄŸi faul doÄŸruydu. SivaslÄ± Kamara, top geÃ§tikten sonra temaslÄ± olarak Taliscaâ€™nÄ±n geÃ§mesini engelliyor. Burada yan dÃ¶nerek hem ayaÄŸÄ±nÄ± uzatÄ±yor hem de kalÃ§asÄ±nÄ± Ã§Ä±kartarak faule neden oluyor.

PENALTILIK MÃœDAHALE YOK

53. dakikada Sivas ceza alanÄ±ndaki Mert MÃ¼ldÃ¼r-Charisis pozisyonunda Charisisâ€™in rakibine bir temasÄ± var ama bu penaltÄ± iÃ§in yeterli bir mÃ¼dahale deÄŸil. Yasin Kol bu temasa penaltÄ± Ã§almÄ±ÅŸ olsa bile VAR karÄ±ÅŸamazdÄ±. Ben bu pozisyon iÃ§in devam kararÄ±ndan yanayÄ±m.

85. dakikada Radakovicâ€™in En-Nesyriâ€™ye mÃ¼dahalesi kÄ±rmÄ±zÄ± kart iÃ§in tÃ¼m kriterlerin oluÅŸtuÄŸu bir pozisyon. VARâ€™a bÄ±rakmadan bu pozisyonu deÄŸerlendirdiÄŸi iÃ§in Yasin Kolâ€™u tebrik etmek gerekir.