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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.07.2020 - 10:08,Son Güncelleme:

Sivasspor galibiyet hasretini Kadıköy'de sonlandırdı!

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Sivasspor galibiyet hasretini Kadıköy'de sonlandırdı!
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Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor, 4 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı.

Ligde en son 27. haftada evinde Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Sivas ekibi, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 4 lig maçında da 3 puan alamadı.

Denizlispor galibiyetinin ardından deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Sivasspor, bir sonraki hafta ise sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 kaybetti.

Golsüz berabere kaldığı Kasımpaşa deplasmanında da galibiyet sevinci yaşayamayan kırmızı-beyazlı ekip, ligin 31. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a iç sahada 1-0 mağlup oldu.

Rıza Çalımbay: 'Bizim yaptıklarımız çok büyük başarı'Süper Lig'in 32'nci haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olurken, kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Rıza Çalımbay, galibiyeti değerlendirdi.
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Avrupa kupaları maçlarına katılma mücadelesi veren takımlar arasında yer alan kırmızı-beyazlı ekip, Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek hem altın değerinde 3 puanın sahibi oldu hem de 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

 

Sivasspor galibiyet hasretini Kadıköyde sonlandırdı

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