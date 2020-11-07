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Haber Giriş: 07.11.2020 - 11:44 | Son Güncelleme:

Sivasspor, Galatasaray'a karşı evindeki son 4 maçı kaybetmiyor

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Sivasspor, Galatasaray'a karşı evindeki son 4 maçı kaybetmiyor
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Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın 29. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 28 maçtan 18'ini sarı-kırmızılılar, 5'ini kırmızı-beyazlılar kazandı, 5 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 62 golüne, Sivasspor 36 golle yanıt verdi.

Geçen sezon iki takım arasında İstanbul'da oynanan maç 3-2 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sonuçlanırken, Sivas'taki müsabaka ise 2-2 berabere tamamlandı.

- Sivas'taki maçlar

Taraflar arasında Sivas'ta yapılan 14 lig maçında ev sahibi ekip 5, Galatasaray 4 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere bitti.

Sivasspor, rekabetteki maçlarda evinde 24 gol attı, kalesinde 27 gole engel olamadı.

Kırmızı-beyazlılar, ligde Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetini de sahasında aldı. Sivasspor, rakibi karşısında evindeki son 4 lig maçını kaybetmedi.

Sivasspor, Galatasaraya karşı evindeki son 4 maçı kaybetmiyor

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