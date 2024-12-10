Sivasspor - Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı! İşte Barış Alper Yılmaz ve Rey Manaj pozisyonunda konuşulanlar

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Süper Lig'in 15. haftasında sahada inceleme yapılan pozisyonların VAR kayıtları, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi sosyal medya hesabından yayınlandı.

TFF'nin YouTube kanalından yayımlanan kayıtta, Sivasspor - Galatasaray müsabakasının kırmızı kart pozisyonu sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.

İŞTE SİVASSPOR-GALATASARAY MAÇININ VAR KAYITLARI:

VAR: "Bu temas anı."

Hakem Turgut Doman: "Hızlı oynat bana. Elle oynadığını görüyorum ben. Son bir kez geniş açıdan istiyorum."

Hakem Turgut Doman: "90 numaranın sarı kartını iptal ediyorum, kırmızı kart veriyorum."

VAR: "Tamamdır."

MANAJ-BARIŞ ALPER POZİSYONU

VAR: "Turgut hocam sana potansiyel kırmızı kart için inceleme öneriyorum."

Hakem Turgut Doman: "Başka bir açısı var mı? Tam bileğe mi basıyor, krampon var mı?"

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VAR: "Gösteriyorum."

Hakem Turgut Doman: "Ben, abi kararımda kalıyorum. Ayağı krampona basıyor."

VAR: "Tamamdır karar senin."

NE OLDU?

Sivas'ta oynanan mücadelenin 90+9. dakikasında Sivassporlu golcü Rej Manaj, Barış Alper Yılmaz'a çok sert bir faul yaptı. Faul pozisyonunun ardından Barış Alper Yılmaz acılar içinde yerde kalırken sağlık görevlileri sahaya girdi.

VAR UYARDI, KARARINI DEĞİŞTİRMEDİ

Sarı kırmızılı oyuncular, hakem Turgut Doman'a kırmızı kart itirazı yaparken VAR'dan uyarı geldi. VAR'ın uyarısının ardından monitöre giden hakem Turgut Doman, pozisyonu monitörden izledi ancak sarı kart kararını değiştirmedi. Pozisyonda sakatlanan Barış Alper Yılmaz, sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı.