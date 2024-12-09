Sivasspor - Galatasaray maçının en çok konuşulan pozisyonu için kim, ne dedi? 3 kırmızı kartı atladı | Tutarlı hiçbir tarafı yok!

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Sivasspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaştı. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Yunus Akgün, Victor Osimhen (p) ve Barış Alper Yılmaz kaydetti. Sivasspor'un tek sayısı ise Garry Rodrigues'ten geldi.

Sarı - kırmızılılarda Metehan Baltacı, 16. dakikda gördüğü kırmızı kart sonrası oyundan ihraç edildi.

Karşılaşmanın hakemi Turgut Doman'ın performansı ise spor kamuoyunu en çok meşgul eden konulardan biri oldu.

beIN Trio ekibi, Doman'ın yönetimini ve verdiği kararları değerlendirdi.

İYİ GÖTÜRÜR İNŞALLAH DEDİM AMA...

Sonko'nun 26. saniyede gördüğü sarı kart doğru mu?

Deniz Çoban: 26. saniyede bu sarı kart çıkınca Turgut Doman 'İyi başladı, iyi götürür inşallah' dedim. Atlamadı, doğru sarı kart.

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Bülent Yıldırım: Doğru sarı kart.

Bahattin Duran: Tartışmasız sarı kart.

İHLAL YOK, KARAR DOĞRU

10. dakikada Sallai ile Garry Rodrigues arasındaki mücadelede faul var mı, devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Sallai topla oynuyor. Sallai'nin diziyle hamlesi yok, bir açıda daha iyisini görüyoruz. Devam kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Sallai kontrollü bir şekilde kramponunun ucuyla topa dokunuyor. Burada bir ihlal yok. Hakemin kararı doğru.

Bahattin Duran: İhlal yok, hakemin kararı doğru.

İTİRAZ OLMAMASI SÖYLEDİĞİMİ DOĞRULUYOR

11. dakikada Metehan'a gösterilen kırmızı kartta hakemin kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Öncesinde Barış'a bir faul yapıldı mı diye şüphe oluşmasın. Koita iyi yükselmiş, hava topu temiz, devam kararı doğru. Hakem düdüğü çalınca direkt kırmızı kart beklerdim. Bariz gol şansı fotoğraf işidir, anında çekmek lazım. Direkt kırmızı kartı gösterecek elle oynamayı süzdüyse. VAR'ın devreye girmesi son derece doğru. Manaj, elle oynuyor mu öncesinde? Bütün açılardan defalarca ben pozisyonu izledim, Manaj'ın koluna geldiğine dair kanıt bulamadım hiçbir şekilde. Gelmediğini düşünüyorum, varsayım bu, kesin yüzde yüz doğru değil. Önce Manaj koluyla düzelttiyse, Manaj aleyhine karar vermek lazım. Manaj'ın koluna geldiyse ihlal. Kolu, topu kullanacak şekilde açmış. Metehan ve Sanchez, bunu en yakından gören iki oyuncu. İkisi de Galatasaraylı, Manaj'ın topu elle oynadığına dair itirazları yok. Yüzde yüz bir veri değil. En ufak şeye itirazın olduğu yerde, Davinson ve Metehan'ın itirazının olmaması benim söylediğimi doğruluyor. Bu kararın verilmesi ve serbest vuruşun verilmesi, 6.5 dakika sürdü. Sadece VAR incelemesi 3 dakika 15 sürdü. Bu matematik işini başarmalarını beklerim. Bu pozisyonda sadece 6.5 dakika kayıp süre vardı, maçın sonuna 5 dakika eklendi.

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Bülent Yıldırım: Fode Koita'nın Barış Alper ile girdiği hava topu mücadelesi temiz. İhlal yok. Bütün açılardan kontrol ettim, Manaj'ın kolla temasını görmüyorum, göğüsle yapılan yumuşatma. Metehan'a kırmızı kartı hakem vermeliydi. VAR müdahalesi doğru. Kırmızı kart doğru.

Bahattin Duran: Koita'nın hava topunda faulu yok. Manaj elle oynamadı. O top koluna gelseydi Metehan'ın arkasına düşmezdi, daha çok yere inerdi. VAR müdahalesi doğru. Bariz gol şansını engellemeden dolayı kırmızı kart doğru.

SARI KART BEKLERDİM

28. dakikada Manaj'ın Davinson'a hareketinde faul kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Hakemin bugün çözmekte zorlandığı konu, iyi niyetli ve art niyetli oyuncuları seçmek. Manaj topla oynamak isterken uzattığı ayağı dikkatsiz şekilde Davinson'a değse sadece faulden bahsederiz. Davinson'un ayağı kuvvetli şekilde bükülüyor, gecikmeli müdahale. Sportmenliğe aykırı hareket. Manaj sarı kart görmeliydi.

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Deniz Çoban: Faul net. Neden sarı kart derim? Top gitmiş, Manaj arkadan bu hareketi yapar. Bir sarı kart beklerdim.

Bahattin Duran: Top, Davinson'un sağ ayağında. Yaptığı müdahalenin topa yetişme ihtimali yok. Sağ ayağına doğru hamlede bulunsa, topla oynamayı düşündü haydi diyelim. Manaj'ın tek düşüncesi, ayağa darbe.

MAÇTAKİ EN DOĞRU YORUMLARINDAN BİRİ

33. dakikada Torreira'nın yerde kaldığı pozisyonda Sonko, ikinci sarı kart görmeli miydi?

Bülent Yıldırım: Faul anında, Torreira'nın önünde yerleşik bir Sivasspor savunması var. Önünde blok var Torreira'nın. Buradan ikinci sarı kart çıkmaz. Faul kararı yeterli.

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Deniz Çoban: Hareket kontrolsüz değil. Umut vadeden atak yok, savunma karşısında. Taktik maksatlı, oyunu bozuyor diyebilir miyiz? Turgut Doman'ın bu maçtaki en doğru yorumlarından biri bu, ikinci sarı kartı göstermemek.

Bahattin Duran: Hakemin kararına katılıyorum, ikinci sarı kartı göstermemesi doğru.

GOL OLSA VAR MÜDAHALESİYLE İPTAL EDİLİRDİ

45+5. dakikada Charisis'in Mertens'e yaptığı müdahalede devam kararı doğru mu, faul var mı?

Bülent Yıldırım: Hakem topu gösteriyor, Charisis temiz bir şekilde kazandı diye düşünüyor. Sağ tabanla geliyor ya, taban otursa kartın rengini tartışırız ama oturmuyor. Kayan diğer ayak süpürüyor. Pozisyon, kontrolsüz faul ve sarı kart. Gol olmaması şansına. Sivasspor sonra gol atsa VAR müdahalesiyle iptal edilecekti.

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Deniz Çoban: Turgut Doman'ın çok sık eleştirdiğimiz pozisyonları var. Tarzı, karar vermek yerine sürekli oynatmaktan yana, çok ciddi ihlallerde bile böyle. Daha tehlikeli gelen sağ ayak dizden bükülüyor, sonradan gelen sol ayak dizden süpürüyor. Oyuncunun gelişinden dolayı hız ve şiddet var diyerek hakem kırmızı kart çıkarsa, ki faul vermiyor, VAR devreye girmez. Bu benim için limitte, borderline olan bir pozisyon. Sarı kartı daha çok kabul ederim ama o da yok. Kırmızı karta sebep olacak ayağı dizden bükülü, darbeyi de o ayak yapmıyor. Aşağıdan süpürüp gelen ayak yapıyor. Sarı kart yeterli.

Bahattin Duran: Manaj'ın vurduğu top direkten dönmeseydi, gol olsaydı, VAR müdahale etmeliydi.

PENALTI VE KART DOĞRU

45+6. dakikada Galatasaray lehine verilen penaltı kararı doğru mu, kaleci Nikolic'e gösterilen sarı kart doğru mu?

Deniz Çoban: Bu bariz gol şansı. Kaleciyi geçip topu kaleye yuvarlayabilir. 4-5 yıl önce kural değişti. Bariz gol şansıysa ve kaleci topla oynama amacıyla yapsa, zamanlama hatası yapsa sarı kart oluyor. Penaltı da doğru, sarı kart da doğru. Osimhen kendini erken bırakmaya başlıyor, böyle bir bakış açısı da olabilir, kaleci o kadar dikkatsiz kayıyor ki süpürüp gidiyor. Kaleci, Osimhen'i gelip indirdi.

Bülent Yıldırım: Hakemin penaltı ve sarı kart doğru. Çünkü zamanlama hatasıyla kaleci böyle ihlal yaparsa, top ceza alanı içindeyse çifte ceza verilmez, penaltı ve sarı kart doğru.

Bahattin Duran: Topa atladın, topa müdahale edeceksin. Sizle yüzde yüz aynı fikirdeyim.

İKİNCİ SARIDAN İHRAÇ GEREKİRDİ

50. dakikada sarı kartı olan Koita'nın Mertens'e hareketinde faul ve kart gerekir mi?

Deniz Çoban: Turgut Doman'ın en bilinen özelliği, karar vermiyor. Kontrolsüz hareket. Koita kolunu geriye kontrolsüz açıyor ve tam Mertens'in yüzüne gelmiş. İkinci sarı kartla oyundan ihraç edilmeliydi.

Bülent Yıldırım: Net, tartışmasız, kontrolsüz faul. Net bir ikinci sarı karttı. Bu dakikada Koita'nın ihracı gerekirdi.

Bahattin Duran: Sol kolu normalin dışında hareket ediyor. Silah olarak kullansa direkt kırmızı kart ama kolu öyle açınca net ikinci sarı karttı.

3. GOL ÖNCESİ FAUL VAR MI?

Galatasaray'ın bulduğu 3. gol öncesinde Rey Manaj'a faul var mı?

Bülent Yıldırım: Karşılıklı mücadele var. Ben de hakem gibi düşünüyorum. Gol temiz. Faul yok.

Deniz Çoban: Sallai'nin bir müdahalesi var, takdir hakkı hakemin. Gol çok sonrasında oldu. Golü buna bağlamak doğru olmaz. Galatasaray sonrasında çok pas yaptı kendi yarı alanında. Atak başlangıç fazından çıktı.

Bahattin Duran: Golden önce bir faul söz konusu değil. Gol nizami.

TOKAT ATIYOR, NET KIRMIZI KART

Keita Balde ile Sallai arasındaki mücadelede hakemin iki oyuncuya sarı kart kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Böyle bir karmaşada iki sarı kart çıkarmak için fiillerin aynı olması lazım. İtmeye itti, diğeri geldi diğerinin üzerine göğüs koydu. baş başa itiştiler, net olması lazım. İki oyuncu da aynı şeyi yapsın ki eşit ceza verin. Keita'ya ya kırmızı kart vereceksin. Kırmızısız geçmesini kabul etmiyorum. Rakibin onuru kıran bir hareket. Tokat atıyor. Net kırmızı kart.

Deniz Çoban: Yüze yapıldığı zaman müdahale, şiddet göz ardı edebilecek kadar düşük değilse kural kırmızı kartı emrediyor. Turgut Doman 'relax', pozisyonlara yaklaşmıyor. Dördüncü hakem arkadaşım, çok yakınsın. Burada bir farklılık var. Turgut Doman buraya bakmıyor bile. Çok mu uç söylüyorum, maçımız var, cumadan maçlara bakardık, ne oluyor bitiyor, ben pazarın son maçını yönetirsem şanslı hissederdim, tüm her şeyi gördüm diye. Cuma VAR müdahalesi oldu, omza dokunma penaltı. Onu o kadar ciddiye alıp bunu almamak da garip. İkisine de sarı. Oyuncunun onurunu da kırıyor bu. Galatasaraylı oyuncuyu tebrik ediyorum, sakin kalmış. Biri bana yapsa sakin kalabilir miyim? Bilmiyorum. Hakem olarak, oyuncunun hukukunu korumak zorundasınız. Bu vurma, kırmızı kart.

Bahattin Duran: Dördüncü hakem bu esnada kulübeyle, Turgut Doman ise Torreira ile konuşuyor. Sallai sarı kart, Keita Balde kırmızı kart, bitti. Tartışmasız.

Sivasspor'un ikinci golü öncesinde faul var mı?

Deniz Çoban: İhlal yok.

Bülent Yıldırım: Futbol içinde güçlü kalan bedensel avantaj yaratmış. Jelert zayıf kalmış. Gol temiz.

Bahattin Duran: Gol temiz.

90+5. dakikada Rey Manaj'ın Barış Alper'e müdahalesinde sarı kart doğru mu?

Bülent Yıldırım: Top oraya sıkışmıştı. Süreye karşı oynanıyordu, maç 2-3'tü, bu normal. Buna sinirlenen Manaj oraya geldi. Hakemin bu gelişten bir şeyi hissetmesi lazımdı. Futbolu bilmektir bu. Futbol mantığından bahsediyorum. Bir kızgınlık var. Öfkeyle geldi, bütün gücüyle bastı. Kriter aramaya gerek yok. Doğrudan kırmızı kart. Kırmızı kartta önce kötü niyet, gelişi gaddarlık içeriyor. Vereceksin kırmızı kartı, konuyu kapatacaksın. Allah ona bir şans daha verdi, VAR sistemi var. Her türlü kırmızı kartın kanıtını ortaya koymuş VAR. Gösterin kırmızı kartı kardeşim. Bir şuursuzluk.

Deniz Çoban: Bazı hakemler, bazı konuları kafada oturtamadı herhalde. MHK Başkanı'na Turgut Doman 'ayağa bastı gördüm' demiş. Kırmızı kriterlerini, şüpheli durumlar varsa ararız. Nasıl geldi, güç transferi var mı, nereyle nereye bastı falan. Yaralayıcı değil diyen var mı şu harekete? Bir hareket yaralayıcı ise kriter koymaya gerek yok. Hakem VAR'da izledikten sonra TV işareti falan da yapmadı. Kendinden çok emin. Tutarlı bir şey bulmaya çalışıyorum hakemin yaptığının arkasında, bulamıyorum.

Bahattin Duran: Sahada kolayca kırmızı kart. VAR müdahalesine gelmeden çok net kırmızı kart. Manaj'ın niyeti o kadar belli ki. Topa gitmiyor zaten. Aşilin yan tarafından basıp büküyor, ezmeye devam ediyor. Sahada da kırmızı kart. VAR müdahalesi çok doğru.