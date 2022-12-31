Sivasspor - Galatasaray maçında olmayan bir sebeple gol iptalini gördük | Jorge Jesus formülü buldu | Beşiktaş taraftarı daha iyi futbol bekliyor

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Hürriyet Yazarları Güntekin Onay, Uğur Meleke, Fırat Aydınus ve Mehmet Arslan, Futbol Konseyi'nde haftanın maçlarını ve yaşanan gelişmeleri masaya yatırdı.

1- F.Bahçe, maçın anlatıcısı Özkan Öztürk’ün deyimiyle fabrika ayarlarına döndü, Hatay’ı 4 golle geçti. Sizce de 2 maçlık kriz bitti mi?

UĞUR MELEKE: 3’LÜ YA DA 4’LÜ DEFANS FARK ETMiYORDU

Jorge Jesus döneminde hiçbir maçı üçlü-dörtlü savunma tercihi üzerinden okumamaya çalıştık. Zira diziliş ne olursa olsun Fenerbahçe’nin bir oyun standardı vardı. Ancak Trabzonspor karşısında 11’e 11 oynanan ilk 57 dakikada da bir şeyler kötü gidiyordu, bekler çıkmıyor, savunma üçlü değil beşli görünüyordu. Hatayspor önünde gerçekten de Özkan Öztürk kardeşimin güzel ozetlediği gibi fabrika ayarlarına dönüldü, beklerin katılımıyla hücumda kalabalıklaşıldı. Ekim-Kasım benzeri bir oyun vardı sahada. Evet sanırım mevsim normalleri bu.

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GÜNTEKiN ONAY: JESUS FORMÜLÜ BULDU

Fenerbahçe kendi kalitesinin altındaki takımları rahat geçiyor. Jorge Jesus, favori olduğu maçlarda ön alan baskısıyla rakiplerini paralize etmenin formülünü iyi bulmuş. Fiziksel olarak güçlü olduğu sürece Fenerbahçe’nin saha içinde problem yaşamadığını görüyoruz. İrfan Can Kahveci’nin devamlılık sorunu sarı lacivertlilerin çözmesi gereken en önemli konu.

FIRAT AYDINUS: F.BAHÇE HEP AYNI VE BÖYLE DEVAM EDECEK

Fenerbahçe fabrika ayarlarına dönmedi. Alınan skorlardan bağımsız söylersek, Fenerbahçe hep bu aslında. Sezon sonuna kadar da belli ki bu yapısından taviz vermeyecek. Bu maçta da Fenerbahçe’nin diğer rakipleri gibi Hatay da her iki devrenin başında defansif kurgudan kaynaklı ve ağır olan oyuncuların zaaflarından yararlanarak pozisyon yakaladı. Ama Fenerbahçe’nin 2. ve 3. bölgedeki taktiği o kadar yoğun ki, rakiplerini bunaltıyor ve pes ettiriyor. Jesus’un taraftara empoze ettiği 2 özellik var. Birincisi, gol yerim fakat bir fazlasını atarım. İkincisi, göze hoş gelen bir maç ve Fenerbahçe seyredersiniz.

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MEHMET ARSLAN: KRiZLERi DOĞRU YÖNETMELiLER

Dünya Kupası öncesindeki Fenerbahçe ile sonrasındaki Fenerbahçe arasında fark var. Önceki ne kadar sert ve hızlıysa, sonrası o kadar kırılgan. Her takımın iniş ve çıkışları olması normal. Bu kırılganlığa Jesus’un çözüm üreteceğine inanıyorum. Ama Fenerbahçe için büyük tehlike konsantrasyonun saha içinden saha dışına kayması olacaktır. Hatırlayın geçtiğimiz sezon Trabzonspor maçından sonra yaşananları. Benzer bir süreci Sivas-Galatasaray maçından sonra takıma yaşatmamaları ve bu krizi doğru yönetmeleri gerekiyor.

2- Galatasaray, 116 dakika süren maçta Sivas’ı Barış’la geçti. Hakem kararlarıyla çok tartışılan bu maçı ve Galatasaray’ı nasıl buldunuz?

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FIRAT AYDINUS: GÜZELLiKLERDEN YOKSUN BiR FUTBOL MAÇI iZLEDiK

116 dakika oynanıp, topun 49 dakika civarında oyunda kaldığı maç, felaket bir zeminden kaynaklı olarak futbolun güzelliklerinden yoksundu. Hakemlik anlamında kötü performans ve kararların mevcut olduğu bu maça damgasını vuran bir enstantane var ki inanılmaz! Faul, ofsayt ve benzeri gibi, öncesi hatalı yorumlanan pozisyonlardan dolayı gol iptallerine şahit olduk ama ortada olmayan bir sebepten ötürü sayılmayan gole ilk kez tanık olduk. Erkan Özdamar ve Özgüç Türkalp yaşadıkları talihsizlik ile maça değil sezona damga vuracak bir hataya imza attılar.

MEHMET ARSLAN: VAR KAYITLARI AÇIKLANMAZSA O iPTAL BiR LEKE OLARAK KALIR

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Futbolun hakem kararları üzerinden okunmasına hep karşı çıktım. Ama Sivas’ta yaşananlar en hafif deyimle bir hakem faciasıdır. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den bir ricam var. Kamuoyuna saygı ve şeffaflık gereği bir defaya mahsus da olsa: a-) VAR hakemi Özgüç Türkalp ile Ekrem Özdamar’ın konuşmalarını yayınlamalı. b-) Bu iki hakem de hangi nedenle bu kararı aldıklarını/aldırdıklarını açıklamalı.

Eğer bu yapılmazsa Sivas’taki golün iptali bir leke olarak bu sezonun üzerine yapışacaktır. Bir hakem 5 dakika 4 saniye boyunca izlediği pozisyonda kamuoyunu tatmin edecek bir karar alamıyorsa, o karar için “Neden” yorumu yapılıyorsa, hakem de hakemliğini gözden geçirmelidir.

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UĞUR MELEKE: TÜRK HAKEMLiĞiNiN SEViYESi BURALARA KADAR DÜŞTÜ

Aralık ayında Sivas’ta futbol, o iklimde oynayan her takım için zor. Üzerine bir de hasta zemin eklenince futbol kalitesi üzerine konuşmak daha da anlamsızlaştı. Son bölümü gerçekten dramatik bir maçtı, taze FIFA hakemi Erkan Özdamar müsabakanın kontrolünü elinden kaybetti ve birçok tartışmalı karar verdi. Maalesef şu anda hakem standardımız bu. Birkaç zengin holigan yönetici Çakırları, Aydınusları istemedi diye Türk hakemliğinin seviyesi buralara düştü. Bu standarda alışmamız gerekiyor.

GÜNTEKiN ONAY: FUTBOL FEDERASYONU AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA

Galatasaray son derece kötü bir zeminde özellikle ilk yarıda iyi futbol oynadı. Okan Buruk’un takımı güçlü oyunu 90 dakikanın geneline yayamıyor. İkinci yarıda çok bocaladılar. Ancak son bölümde beraberliğe razı olmayan görüntüleri de olumluydu. Kimsenin çözemediği iptal edilen gol için Türkiye Futbol Federasyonu bir açıklama yapma zorunda.

3- F.Bahçe galibiyetini 2 dakikalık idman videosuyla öven Trabzon, Karagümrük’e karşı varlık gösteremedi. Bu kez de Pirlo mu hak etti videoyu?

UĞUR MELEKE: PiRLO 2 DEĞiL 12 DAKiKALIK ÖVGÜ ViDEOSUNU HAK ETTi

Pirlo’yu gerçekten de tebrik etmek lazım. Onun övgü videosu aslında iki değil on iki dakika olmalı, zira Trabzon’da beğenilmeyen Kouassi, futbolu 10 yıl önce bırakmış Kazım, gamsız Diagne gibilerle oynadı o harika futbolu. Karagümrük her hattıyla Trabzon’u sürklase etti. Sonucu kırmızı kartlara da bağlayamayız zira maçın 80 dakikasında oyuncu sayıları eşitti. Sanırım Avcı’nın mental olarak yorgun takımına 2-3 rötuş yapması gerekiyordu. Kampın yıldızları Umut ve Naci gibi birkaç gözü parlayanın şans maçıydı belki de bu. Bu iki oyuncunun dakika dahi almamalarına şaşırdım doğrusu.

GÜNTEKiN ONAY: OYUN DiSiPLiNiNi KAYBEDiNCE FATURA PAHALI OLUYOR

Trabzon, Antalya maçının benzeri bir senaryoyla farklı kaybetti. Oyun disiplinini kaybedince fatura pahalı oluyor. Abdullah Avcı gibi bir teknik adamın olduğu yerde son şampiyonun bu görüntüsü düşündürücü. Bu sezon Trabzonspor istikrarlı değil ve takım savunmasında ciddi sorunlar yaşıyor. Hücumda da yaratıcılık sorunu çok belirgin ve mevcut kadroda net bir çözüm yok. Nwakaeme gibi problem çözen bir oyuncu fazlasıyla aranılıyor.

MEHMET ARSLAN: SONUÇLARDAN BAĞIMSIZ OLARAK AVCI’YA SAHiP ÇIKMALILAR

Saygı duyulacak bir kariyer Pirlo. Çalıştığı takımın tesis problemi var, stadyum problemi var. Ama tüm bu zorluklara rağmen şapka çıkarılacak işler yapıyor. Geçen hafta Abdullah Avcı’nın teknik adamlık becerisini bu kez O sahaya koydu. Trabzonspor için ise söyleyeceklerim çok net. Bir dönem Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer ile futbol anlayışı ve kültürünü geliştirdiler. Şimdi Avcı ile bu şansa sahipler. Sonuçlardan bağımsız olarak Avcı’ya sahip çıkmalılar.

FIRAT AYDINUS: TRABZON REHAVET iÇiNDEYDi KARAGÜMRÜK 4-1’i HAK ETTi

Bu tür video kesitleri futbolun ve maçın perde arkasını ışık tutmak için güzel. Ama artılar kadar da eksiler de gösterilirse futbol seyircisinin bilinçlenmesi adına pozitif olur. Maça gelince... Sanırım kazanılan derbi sonrası rehavete kapılan bir Trabzonspor ve onları iyi analiz eden Pirlo ve Karagümrük vardı sahada. Ne oynadığını bilen ve rakibinin oyun anlayışını sahaya uygulamasına izin vermeyen Karagümrük 4-1’lik bir skorla galibiyeti hak etti.. F.Bahçe galibiyeti sonrası Trabzonspor’da tam her şey yoluna girdi derken bu sonuç yara almasına sebep oldu.

4- Güneş’in Adana Demir maçında çok eleştirildiği Necip-Atiba-Umut’tan vazgeçmesi Antep’teki stratejinin yanlışlığının itirafı sayılabilir mi?

GÜNTEKiN ONAY: SAiSS VE GHEZZAL DÖNÜNCE 2 iŞLER RAYINA OTURACAKTIR

Adana Demir gibi güçlü bir takım karşısında özellikle de ilk yarıda oynanan iyi futbol ile alınan galibiyet değerli. Masuaku kaliteli bir oyuncu. Güneş, Gaziantep maçındaki tercihlerinin hatalı olduğunu kabul etti ve yanlışlarından dönüp Demirspor karşısında en güçlü kadrosunu sahaya sürdü. Josef geri döndü. Saiss ve Ghezzal’ın da katılımıyla Beşiktaş’ta işler rayına oturacaktır.

FIRAT AYDINUS: BEŞiKTAŞ TARAFTARI DAHA iYi FUTBOL BEKLiYOR

Şenol Güneş’in Atiba-Necip yerine Josef-Gedson tercihleri kısmen kıpırdama getirse de Beşiktaş o beklenen düzeydeki oyununu sergileyemedi. Güneş gibi takımı iyi bilen bir hoca ve üst düzey yeteneklere sahip oyuncular olunca taraftar doğal olarak daha iyi oyun bekliyor. Kaldı ki Adana Demir de her zamanki futbol seviyesinin altındaydı. Ama nihayetinde Beşiktaş kazanarak yeni yıl öncesi oluşabilecek sorgulama ve eleştirileri bir nebze de olsa rafa kaldırdı.

UĞUR MELEKE: GÜNEŞ SAHAYA ÇIKARDIĞI 11’LE KAZANMA MESAJINI VERDi

Ben, BEŞiKTAŞ’la karşılaşacak herhangi bir Süper Lig teknik adamı olsam ve maç öncesi siyah beyazlıların 11’inde Umut-Necip-Atiba’yı görsem takımımdan çekindiklerini düşünürüm. Herhalde iyi bir takım kurdum ve büyüklerin çekinmesine neden oluyorum şeklinde hissederim. Ben bir Beşiktaş futbolcusu olsam ve 11’de Umut-Necip-Atiba’yı bir arada görsem, bu müsabakada işimiz zor olacak diye düşünürüm! Esame listeleri tekniğe-taktiğe olduğu kadar, müsabakanın psikolojisine de etki ediyor. Şenol Güneş, Adana Demir maçında yaptığı 11 tercihiyle hem kendi oyuncularına kazanma mesajı verdi hem de rakibine daha fazla endişe. Zaten tek taraflı oynanan ilk 45’in ardından da sonucu Masuaku belirledi.

MEHMET ARSLAN: FORVET KONUSUNDA RAHAT AMA SAVUNMADA ARAYIŞI SÜRÜYOR

Açık söyleyeyim, Şenol Güneş’in en çok takdir ettiğim yanı Cenk-Werghost ikilisine doğrudan 11’de yer vermesi. Pek çok teknik adam 1 golcü ile oynamayı tercih ederken ısrarla farklı özellikteki 2 golcü ile sahaya çıkıyor. İsmael ile arasındaki en büyük fark bu. Forvet konusunda kafası son derece rahat. Ama savunma için arayışları devam ediyor. Adana Demir maçı kritik bir eşikti. Bu maçı güzel oyundan daha çok mücadele gücü ile kazandılar. Bu mücadeleye iyi oyunu eklemeleri halinde söz sahibi olabilirler.