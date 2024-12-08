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Sivasspor - Galatasaray maçına Nikolic damga vurdu! Hatalı gol yedi, penaltı yaptırdı...

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#GALATASARAY#Sivasspor#Süper Lig
Sivasspor - Galatasaray maçına Nikolic damga vurdu Hatalı gol yedi, penaltı yaptırdı...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2024 17:31

Sivasspor'un Galatasaray'ı ağırladığı maçta ev sahibi ekipte kaleci Djordje Nikolic, yaptığı hatalarla dikkat çekti

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Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor sahasında Galatasaray'ı ağırladı.

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçın 36. dakikasında Galatasaraylı Yunus Akgün, Sivasspor kalecisi Djordje Nikolic'in topu elinden kaçırmasıyla gol sevinci yaşadı.

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Yunus, ceza sahası dışından rakibini geçerek ceza sahasına girmesiyle kaleye şutunu yolladı.

Sivasspor'da kaleci Djordje Nikolic topu elinden kaçırdı ve top filelerle buluştu.

Garry Rodrigues'in golüne yanıt veren Yunus, Nikolic'in hatasında 36. dakikada skora eşitliği getirdi.

Sivasspor - Galatasaray maçına Nikolic damga vurdu Hatalı gol yedi, penaltı yaptırdı...

BU SEFER DE PENALTI YAPTIRDI

Karşılaşmanın 45+5. dakikasında Galatasaray'da Gabriel Sara'nın savunma arkasına gönderdiği topa Victor Osimhen hareketlendi. Nijeryalı golcü topu kaleciden kurtardı ve yerde kaldı.

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Karşılaşmanın hakemi Turgut Doman, Nikolic'in Victor Osimhen'e faul yaptığı kararını verdi sarı kırmızılılar penaltı kazandı.

Sivassporlu futbolcular, hakeme itirazda bulunsa da Turgut Doman'ın kararı değişmedi.

Topun başına geçen Victor osimhen ilk devrenin son amlarında kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirdi ve takımını soyunma odasına 2-1 galip şekilde girmesini sağladı.

DEVAM EDEMEDİ

Kırmızı-beyazlıların file bekçisi Nikolic, ilk yarıda yaşadığı sakatlığın ardından ikinci yarının başında yerini kaleci Ali Şaşal Vural'a bıraktı.

Kulağında kanama olan Nikolic, hastaneye götürüldü.

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#GALATASARAY#Sivasspor#Süper Lig

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