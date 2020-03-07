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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.03.2020 - 17:16,Son Güncelleme:/

Sivasspor, Galatasaray maçına hazır!

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Sivasspor, Galatasaray maçına hazır!
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Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray, yarın saat 19.00'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mete Kalkavan görev yapacak.

Sivasspor, Galatasaray maçına hazır

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