Sivasspor, Galatasaray maçına hazır!
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.
Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla maçın hazırlıklarını tamamladı.
Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray, yarın saat 19.00'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mete Kalkavan görev yapacak.
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