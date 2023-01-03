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Sivasspor Galatasaray maçı tekrar edilecek mi? TFF'nin ardından MHK'dan açıklama...

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#TFF#VAR#Sivasspor
Sivasspor Galatasaray maçı tekrar edilecek mi TFFnin ardından MHKdan açıklama...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 16:40

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan tarihi bir hamle geldi. Hakem yönetimleriyle gündeme damga vuran Demir Grup Sivasspor - Galatasaray ve Gaziantep FK - Beşiktaş müsabakalarına ilişkin VAR kayıtları TFF tarafından resmen açıklandı. Böylece, Süper Lig tarihinde ilk kez müsabakalara ait VAR kayıtları açıklanmış oldu. Bu açıklamanın ardından Sivasspor Galatasaray maçının tekrar edilip, edilmeyeceği merak edildi. Peki maçın tekrar kararı ne olacak?

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama ile Sivasspor Galatasaray maçı hakkında; 'VAR kayıtları incelenmiştir ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin "önemli hakem hatası" yaptıkları tespit edilmiştir.' ifadesi dikkat çekti.

Kamuoyunun Bilgilerine;

Son dönemde meydana gelen hakem hatalarıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu ilgili kurulları ile gerekli incelemeleri yapmıştır. Bu kapsamda Gaziantep FK A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. ve Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçlarının VAR kayıtları incelenmiştir ve bahsi geçen maçlarda hakemlerin "önemli hakem hatası" yaptıkları tespit edilmiştir.

Şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyunda oluşan spekülasyonları da ortadan kaldırmak amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun kararıyla; söz konusu maçlardaki tartışılan pozisyonlara ait VAR kayıtlarının yayınlanmasına karar verilmiştir.

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Göreve geldiğimiz ilk gün sözünü verdiğimiz şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyunda en küçük soru işareti bırakmadan çalışmalarımızı sürdürürken, hakemlik müessesesinin de zarar görmemesi için maksimum hassasiyeti göstereceğimiz konusunda kamuoyunu temin ederiz. Bazı hakemler tarafından yapılan hataların tüm futbol camiasına mal edilmesine de izin verilmeyecektir.

Bu iki maç ile ilgili hatalı bulunan hakemler hakkında Merkez Hakem Kurulu gerekli yaptırımları uygulayacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

MHK'DAN AÇIKLAMA GELDİ: VAR HAKEMİ ÖZGÜÇ TÜRKALP'E ARTIK GÖREV YOK

MHK, Sivasspor-Galatasaray maçında ofsayt sebebiyle iptal edilen golde verilen kararın hatalı olduğunu açıkladı. Bu açıklamayla (hakem hatası) maçın tekrar edilmesi gündemi ortadan kalkmış oldu.

Yapılan duyuruda, "Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçının VAR hakemine bundan sonra görev verilmeyeceğini, söz konusu iki maçın hakemlerine ise uzun süre görev verilmeyeceğini kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın tamamı şöyle;

Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Beşiktaş A.Ş., Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçlarının hakemleri ve Demir Grup Sivaspor - Galatasaray A.Ş. maçının VAR hakemi ile ilgili olarak Merkez Hakem Kurulu gerekli incelemelerini gerçekleştirmiştir.

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Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçında ofsayt gerekçesiyle golün iptal edildiği, bu kararın hatalı bir karar olduğu, ayrıca Gaziantep FK A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. maçının hakeminin, VAR hakeminin izleme önerisine rağmen ihlali yapan oyuncuyu ihraç etmeyerek “önemli hakem hatası” yaptıkları tespit edilmiştir.

Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.Ş. maçının VAR hakemine bundan sonra görev verilmeyeceğini, söz konusu iki maçın hakemlerine ise uzun süre görev verilmeyeceğini kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

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