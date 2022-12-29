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Sivasspor-Galatasaray maçı sonrası Rıza Çalımbay'dan tepki! 'Biri çıkıp açıklasın...'

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#Rıza Çalımbay#Sivasspor#Galatasaray
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2022 19:56

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, 2-1 mağlup oldukları Galatasaray maçı sonrası iptal edilen golleriyle ilgili tepkili açıklamalar yaptı.

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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında DG Sivasspor, Galatasaray’a 2-1 yenilirken maç sonu teknik direktör Rıza Çalımbay hakem Erkan Özdamar’ın yanına giderek tepki gösterdi.

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Sivasspor, ligin 16. haftasında sahasında Galatasaray’a 2-1 yenildi. Maç sonu Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, soyunma odasına girmedi ve hakem Erkan Özdamar ile ekibinin kenara gelmesini bekledi. Çalımbay daha sonra Erkan Özdamar’a iptal edilen gol ve penaltı pozisyonu ile ilgili sorular sordu. Kısa süre Özdamar ile konuşan Çalımbay’ın moralsiz olduğu görüldü.

Hakem Erkan Özdamar ise daha sonra polisler eşliğinde soyunma odasına girdi.

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"NEDEN İPTAL EDİLDİ ANLAMADIK"

Maç sonrası konuşan Çalımbay şunları söyledi:

Attığımız ve sayılmayan golde ne vardı çözemedik. Merak ediyorum. Bilen, eden, kuralı bizden daha iyi bilen biri herkesi aydınlatsa daha iyi olur. Böyle bir gol iptali yok. Bunu kabul etmiyorum. Rica ediyorum. Bunu bana bir anlatsınlar. Bunun neden iptal edildiğini takım olarak bilmek istiyoruz. Karmakarışık bir şeyler oldu. Bir sürü şey oldu. Biraz gergin bir maç oldu. Çok merak ediyorum. Bu işi bilen birisi bana anlatsın. Bu pozisyonu bir aydınlatılsın.

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"HAKEMLERDEN BAYAĞI CANIMIZ YANDI"

Bir basın mensubunun “İptal edilen gol ile ilgili düşünceniz nedir?” şeklindeki sorusuna Çalımbay, “Bizim canımız bayağı yandı. Ben her zaman hakemlere saygılıyım ve hiç bir zaman hakemlere saygımızı esirgemiyoruz. Hiçbir zaman hakemlerle sorunumuz olmuyor. O gol neden iptal oldu onu merak ediyorum. Biz 1 puan alsaydık yine iyiydi ama olmadı. Oyun olarak baktığımız zaman zaman iyi, zaman zaman da istediğimiz şeyi yapamadık. Güzel bir maç oldu. Herkes bir şey söylüyor bunun illaki bir cevabı vardır. Hiçbir hakem arkadaş açıklandığı zaman tedirgin olmuyoruz. Hiçbir zaman da tedirginlik düşünmüyoruz. Biz kendilerine güveniyoruz” cevabını verdi.

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#Rıza Çalımbay#Sivasspor#Galatasaray

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